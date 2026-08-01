Вчені одягнули камери на китових акул: результати експерименту здивували дослідників (відео)

Вчені отримали набагато чіткіше уявлення про те, як китові акули шукають їжу, після того як встановили камери безпосередньо на цих тваринах. Нові кадри показали, що ці величезні морські істоти проводять набагато більше часу, харчуючись під поверхнею океану, ніж вважали дослідники.

Дослідження, зосереджене на китових акулах (Rhincodon typus), показало, що під водою вони використовують кілька методів харчування, пише Live Science.

Вчені дослідили поведінку китових акул

Замість того, щоб харчуватися лише біля поверхні, акули фільтрували їжу, плаваючи у відкритих водах, продовжували харчуватися, повільно опускаючись під час занурень, піднімалися назад до поверхні з відкритими ротами і навіть шукали їжу безпосередньо над морським дном. Дослідники з'ясували, що повільне підводне харчування було однією з найпоширеніших видів діяльності цих тварин.

Філіп Мотта, почесний професор біології Університету Південної Флориди, зазначив, що ці кадри надають "дуже цінну" інформацію про поведінку китових акул під час харчування, яка раніше була недостатньо задокументована.

Відео дня

Дотепер більшість спостережень проводилися з човнів, літаків або дайверів, які плавали поруч із акулами. Ці методи працювали лише тоді, коли тварини залишалися близько до поверхні, через що значна частина їхньої щоденної активності залишалася непоміченою.

Китові акули можуть досягати довжини 18 метрів, що робить їх найбільшими рибами на Землі Фото: IFLS

Деякі дослідження вказували на те, що китові акули проводять значну частину часу, харчуючись на різних глибинах. У дослідженні 2020 року було підраховано, що вони можуть шукати їжу під водою аж до 20 % дня, тоді як харчування на поверхні займає менше 1 % їхнього часу.

Щоб отримати більш повне уявлення, дослідники прикріпили камери-мітки до 10 китових акул на рифі Нінгалу в Західній Австралії. У рамках проєкту було зібрано понад 22 години відеозаписів, зроблених з точки зору акул. Вчені також проаналізували 106 раніше опублікованих досліджень, щоб створити найповніший на сьогодні опис поведінки китових акул.

Дослідники визначили 36 різних типів поведінки, у тому числі 12, пов'язаних із харчуванням. Шість із цих типів поведінки під час харчування раніше ніколи не фіксувалися.

Китові акули можуть досягати довжини 18 метрів, що робить їх найбільшими рибами на Землі. Попри свої розміри, вони виживають, фільтруючи дрібну здобич, таку як планктон, криль та ікру риб, у тропічних водах, що містять відносно мало поживних речовин. Дослідники припустили, що здатність змінювати способи харчування дозволила цим гігантським рибам максимально ефективно використовувати обмежені запаси їжі.

Попри свої розміри, китові акули виживають, фільтруючи дрібну здобич, таку як планктон, криль та ікру риб Фото: Wikipedia

Камери все ж зафіксували лише частину повсякденного життя тварин. Китові акули регулярно занурюються у темніші води, куди не проникає сонячне світло і де стандартні камери припиняють зйомку. "Найважливішими новими відкриттями може стати те, чим займаються ці гіганти, коли здійснюють справді глибокі занурення", — сказав Мотта.

Майбутні дослідження з використанням вдосконалених технологій можуть розкрити, що відбувається під час цих глибоких занурень, і надати ще повнішу картину того, як китові акули виживають у відкритому океані. Розуміння їхньої поведінки допомагає вченим захищати вид, який відіграє важливу роль у морських екосистемах.

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