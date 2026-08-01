Ученые впервые увидели рождение морского дна: до них никто этого не делал (фото)

Масштабное геологическое событие под поверхностью Индийского океана предоставило исследователям первые прямые доказательства того, как на Земле образуется новая океаническая кора. Наблюдение позволило увидеть процесс, никогда ранее не фиксировавшийся вживую.

Событие произошло вблизи острова Амстердам, где сталкиваются Австралийская и Антарктическая тектонические плиты. Французская исследовательская группа осуществляла мониторинг этого района с помощью автономной обсерватории, состоявшей из пяти подводных гидрофонов, регистрировавших сейсмическую и геофизическую активность, пишет ILFScience.

Приборы зафиксировали серию интенсивных землетрясений под морским дном. Менее чем через час морское дно опустилось примерно на 4,2 метра. Вскоре после этого температура окружающей воды повысилась, что свидетельствовало о том, что расплавленная порода достигла дна океана.

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Формирование дна происходит, когда тектонические плиты медленно раздвигаются, позволяя магме из недр Земли подниматься на поверхность. Фото: Wikimedia Commons

По данным исследователей, эта активность была вызвана большим магматическим резервуаром, расположенным на глубине около 3,6 км под земной корой. По мере продвижения магмы вверх из-за трещин подземная камера опустела, и морское дно опустилось. В исследовании указано: "После этого более медленное оседание морского дна может свидетельствовать об оттоке магмы через открытые трещины, соединяющие резервуар с морским дном".

Это явление известно как расширение морского дна. Оно происходит, когда тектонические плиты медленно раздвигаются, позволяя магме из недр Земли подниматься на поверхность. Как только расплавленная порода контактирует с холодной морской водой, она охлаждается и затвердевает, образуя новую океаническую кору.

Как только расплавленная порода контактирует с холодной морской водой, она охлаждается и твердеет Фото: Wikimedia Commons

Ранее учёные делали выводы об этом процессе на основе увеличения возраста океанической коры, находящейся дальше от срединно-океанических хребтов, а также на основе узоров магнитных полос, сохраненных в морском дне, но они никогда не наблюдали его развертывания в реальном времени.

Геофизики Инго Гревемейер и Ларс Рюпке из Центра океанологических исследований имени Гельмгольца GEOMAR в Киле отметили: "Различие плит постоянно формирует новое морское дно, но это никогда не наблюдалось на месте — до сих пор". Они также отметили, что, хотя сейсмические приборы могут определять места землетрясений, но не их глубину, что затрудняет полное объяснение того, как изменялась земная кора. Кроме того, картографирование морского дна с помощью сонара имело ограниченное разрешение, что создавало определенную неопределенность относительно точного размера деформации.

Морское дно формируется вследствие расхождения тектонических плит и утечки магмы Фото: Wikimedia Commons

Даже с учетом этих ограничений исследование придало важный взгляд на один из самых значительных природных процессов на Земле. Около двух третей поверхности планеты образовалось на срединно-океанических хребтах в результате повторяющихся эпизодов расширения морского дна. Фиксация одного из этих редких явлений помогает ученым понять, как трансформируется морское дно и как планета изменялась в течение миллионов лет.

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