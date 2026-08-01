Вулкан Масая проявляет необычную активность: он расположен в 20 км от столицы Никарагуа (фото)

Ученые обнаружили новые доказательства того, что вулкан в Никарагуа остается активным на протяжении веков, находясь вблизи густонаселенного региона. Эти выводы могут помочь экспертам усовершенствовать мониторинг вулканической опасности и лучше понять изменения в характере извержений.

Исследование было сосредоточено на вулкане Масая – одном из самых активных вулканов Центральной Америки. Хотя Масая классифицируется как базальтовый щитовой вулкан, он показывает гораздо более широкий диапазон поведения, чем большая часть вулканов этого типа, пишет Science Alert.

Вулкан Масая хорошо известен пассивными выбросами газа, долгоживущим лавовым озером и небольшими взрывами, очищающими его вулканические жерла. Однако его геологическая история также включает, по меньшей мере, четыре мощных извержения, образовавших кальдеру, что свидетельствует о его способности переходить от умеренной к чрезвычайно взрывной активности.

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Чтобы лучше понять эти изменения, исследователи проанализировали данные спутниковых радиолокационных наблюдений, собранные в период с 2018 по 2024 год. Измерения показали, что почва севернее кратера Сантьяго вулкана Масая медленно опускалась до середины 2022 года, а затем снова поднималась вплоть до 2024 года. В то же время, территория вокруг кратера продолжала оседать. Эти движения почвы указывали на наличие двух отдельных магматических камер под вулканом, а не одного подземного резервуара.

Масая постоянно выделяет большие объемы вулканических газов, особенно диоксида серы.

Ученые отметили, что подземная структура была "похожа на ту, которую предполагают для Килауэа". И Масая, и Килауэа – это базальтовые вулканы с длительными лавовыми озерами и периодическими взрывными извержениями на вершине. Сходные подземные системы могут объяснить, почему оба вулкана могут чередовать разные типы вулканической активности.

В исследовании также была освещена еще одна серьезная проблема. Масая постоянно выделяет большие объемы вулканических газов, особенно диоксида серы. Поскольку Манагуа, столица Никарагуа, расположена всего в 20 километрах от вулкана, в близлежащих населенных пунктах уровень диоксида серы регулярно превышает нормы качества воздуха, установленные Всемирной организацией здравоохранения. Длительное пребывание под влиянием этих газов может представлять серьезную угрозу здоровью даже в периоды без значительных извержений.

Хотя Масая не давал значительных лавовых потоков с 1772 года, в его истории случались более масштабные события. Одно из извержений, произошедшее около 6500 лет назад, вошло в число крупнейших вулканических извержений на Земле за последние 10000 лет. Непрерывная активность, продолжающаяся с XVI века, сделала вулкан популярным туристическим направлением, в то же время способствуя заселению прилегающих территорий благодаря плодородным вулканическим почвам.

Понимание того, как магма движется под Масаею, может улучшить прогнозы о будущей вулканической активности. Как отмечают исследователи, "вулкан Масая расположен в радиусе 20 км от 2 миллионов человек и является популярным туристическим направлением благодаря своему лавовому озеру, что делает чрезвычайно важным понимание изменений в его поведении и процессов в неглубоких слоях магмы".

Непрерывная активность, продолжающаяся с XVI века, сделала вулкан популярным туристическим направлением.

Ученые считают, что дополнительный долгосрочный мониторинг и моделирование улучшат понимание того, как взаимодействуют магматические камеры перед извержениями. Более тщательное отслеживание этих подземных изменений может усилить мониторинг опасности не только на Масае, но и других базальтовых вулканах с активными лавовыми озерами.

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