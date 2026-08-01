Почему в Солнце было мало серебра: ученые нашли причину несоответствия (фото)

Ученые объяснили, почему некоторые из древнейших метеоритов содержат гораздо больше серебра, чем Солнце, хотя и то, и другое образовались около 4,6 миллиарда лет назад из одного и того же облака газа и пыли. Это отличие озадачивало астрономов, поскольку ранняя Солнечная система должна иметь почти одинаковый химический состав.

Новое исследование, наконец, дало ответ, продемонстрировав, что предварительные оценки содержания серебра в Солнце были заниженными, пишет Science Alert.

Международная группа исследователей обнаружила, что Солнце действительно содержит примерно на 55 процентов больше серебра, чем предполагали предварительные расчеты. Хотя серебро все еще составляет лишь незначительную часть массы Солнца, преимущественно состоящую из водорода и гелия, пересмотренная оценка почти совпадает с количеством, выявленным в древних метеоритах.

Изменение стало возможным благодаря гораздо более детальной трехмерной компьютерной модели, которая исследовала взаимодействие солнечного света с атомами серебра во внешней атмосфере Солнца. Ученые измерили темные линии поглощения, известные как спектральные линии, которые действуют подобно "отпечаткам пальцев" для различных химических элементов. Как объяснила астрофизик Сэма Калискан из Уппсальского университета: "Благодаря нашей новой модели мы смогли точнее интерпретировать спектральные линии, используемые для определения содержания серебра в Солнце".

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Каждый элемент образует свой уникальный узор Фото: NASA

Спектральные линии появляются, когда атомы поглощают свет на определенных длинах волн, что позволяет астрономам идентифицировать присутствующие в звездах элементы. Каждый элемент образует уникальный узор, что делает этот метод одним из важнейших инструментов для изучения химического состава звезд.

Исследователи также проверили различные предположения и обнаружили, что конечные результаты больше всего зависели от данных, описывающих столкновение серебра и водорода. Как написала команда в исследовании: "Мы оценили неопределенность моделирования с помощью целенаправленных тестов чувствительности и обнаружили, что результаты наиболее чувствительны к данным о столкновении с водородом".

Новое исследование помогает понять, как образовалось серебро и как оно распространилось по Млечному Пути. Фото: NASA/JPL

Эти выводы выходят за пределы объяснения различий в содержании серебра между Солнцем и метеоритами. Солнце является одним из основных ориентиров в астрономии, поэтому усовершенствование измерений его химического состава помогает ученым сравнивать другие звезды, планеты и космическую материю. Серебро также образуется на завершающих стадиях жизни некоторых звезд, а следовательно, его содержание дает подсказки о том, как Млечный Путь изменялся в течение миллиардов лет.

Исследователи считают, что будущие наблюдения сделают модель еще более точной. Команда также планирует применить тот же метод к другим звездам, чтобы лучше понять, где образовалось серебро и как оно распространилось по Млечному Пути.

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