Чому у Сонці було замало срібла: вчені знайшли причину невідповідності (фото)

Вчені пояснили, чому деякі з найдавніших метеоритів містять набагато більше срібла, ніж Сонце, хоча й те, й інше утворилися близько 4,6 мільярда років тому з однієї й тієї ж самої хмари газу та пилу. Ця відмінність спантеличувала астрономів, оскільки рання Сонячна система мала б мати майже однаковий хімічний склад.

Нове дослідження нарешті дало відповідь, продемонструвавши, що попередні оцінки вмісту срібла в Сонці були заниженими, пише Science Alert.

Міжнародна група дослідників виявила, що Сонце насправді містить приблизно на 55 відсотків більше срібла, ніж передбачали попередні розрахунки. Хоча срібло все ще становить лише незначну частку маси Сонця, яка переважно складається з водню та гелію, переглянута оцінка майже збігається з кількістю, виявленою в стародавніх метеоритах.

Зміна стала можливою завдяки набагато детальнішій тривимірній комп'ютерній моделі, яка досліджувала взаємодію сонячного світла з атомами срібла у зовнішній атмосфері Сонця. Вчені виміряли темні лінії поглинання, відомі як спектральні лінії, які діють як "відбитки пальців" для різних хімічних елементів. Як пояснила астрофізик Сема Каліскан з Уппсальського університету: "Завдяки нашій новій моделі ми змогли точніше інтерпретувати спектральні лінії, що використовуються для визначення вмісту срібла в Сонці".

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Кожен елемент утворює свій унікальний візерунок Фото: NASA

Спектральні лінії з'являються, коли атоми поглинають світло на певних довжинах хвиль, що дозволяє астрономам ідентифікувати елементи, присутні в зірках. Кожен елемент утворює свій унікальний візерунок, що робить цей метод одним із найважливіших інструментів для вивчення хімічного складу зірок.

Дослідники також перевірили різні припущення й виявили, що кінцеві результати найбільше залежали від даних, що описують зіткнення срібла та водню. Як написала команда в дослідженні: "Ми оцінили невизначеності моделювання за допомогою цілеспрямованих тестів чутливості й виявили, що результати найбільш чутливі до даних про зіткнення з воднем".

Нове дослідження допомагає зрозуміти, як саме утворилося срібло та як воно поширилося по Чумацькому Шляху. Фото: Titan

Ці висновки виходять за межі пояснення відмінностей у вмісті срібла між Сонцем і метеоритами. Сонце є одним із основних орієнтирів в астрономії, тому вдосконалення вимірювань його хімічного складу допомагає вченим порівнювати інші зірки, планети та космічну матерію. Срібло також утворюється на завершальних стадіях життя деяких зірок, а отже, його вміст дає підказки щодо того, як Чумацький Шлях змінювався протягом мільярдів років.

Дослідники вважають, що майбутні спостереження зроблять модель ще точнішою. Команда також планує застосувати той самий метод до інших зірок, щоб краще зрозуміти, де утворилося срібло та як воно поширилося по Чумацькому Шляху.

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