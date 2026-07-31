У ДНК людей виявлено сліди примарних предків: про існування цих родичів ніхто не знав

У новому дослідженні вчені виявили сліди двох загадкових родичів людини, про яких раніше не було відомо — вони ховалися в нашій ДНК.

Не є таємницею, що стародавні Homo sapiens схрещувалися з іншими видами людей, зокрема з неандертальцями та денисівцями. Деякі експерти також припускали, що частини геному сучасної людини могли бути успадковані від древніх видів, які ніколи не були виявлені, пише Daily Mail.

Тепер у новому дослідженні команда з Каліфорнійського університету в Берклі та Університету Джонса Гопкінса визначила ділянки ДНК, які ми успадкували від "примарних предків". Один із цих давніх родичів, як вважається, відокремився від лінії сучасної людини 800 000 років тому. Однак близько 50 000 років тому цей невідомий вид схрещувався з Homo sapiens.

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Це свідчить про те, що Homo sapiens схрестилися з цими примарними предками до останньої міграції сучасних людей з Африки, а це означає, що їхні гени присутні як у сучасних африканців, так і у неафриканців.

Дивно, але вчені виявили, що сьогодні кожна людина успадковує від нашого прадавнього предка-привида від 0,5% до 1% свого геному — простіше кажучи, стільки ж, скільки ми успадковуємо й від неандертальців.

За словами співавтора дослідження Юліна Чжана, раніше вчені вже припускали наявність "примарного" походження. Однак результати не змогли підтвердити, чи це невідоме походження притаманне лише африканцям, чи ні, і коли саме відбулася ця інтрогресія.

У новому дослідженні вчені виправили цю помилку: їм вдалося виявити та картографувати геномні ділянки у сучасних людей, які походять від "примарної" лінії. Більше того, дані вказують на те, що це "примарне" походження насправді притаманне всім сучасним людям, а не лише африканцям.

Ще більш цікавим виявилося те, що дослідники виявили сліди не одного "примарного" родича, а аж двох. Окрім "примарного предка", вчені також виявили сліди так званого "над-архаїчного предка". Зазначимо, що ця лінія гомінідів існувала близько 1,8 мільйона років тому і схрещувалася не з людьми, а з денисівцями. Денісовці — стародавній вид людей, що мешкав у Євразії від 200 000 до 32 000 років тому.

Вивчивши сучасні геноми, дослідники виявили сліди надзвичайно архаїчного предка у ділянках ДНК, успадкованих від денисівців. Простіше кажучи, на певному етапі еволюції цей вимерлий вид схрестився з денисівцями, залишивши у своєму геномі ДНК, яка зрештою передалася сучасним людям.

За словами іншого співавтора дослідження, доктора Арджуна Бідданда з Університету Джонса Гопкінса, один із важливих висновків полягає в тому, що еволюція людини насправді була набагато більш взаємопов’язаною, ніж вважалося раніше.

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