Європа знову у вогні: чому Франція та Іспанія продовжують горіти

Нове дослідження показує, що кількість небезпечних днів із "пожежонебезпечною погодою" зросла більш ніж удвічі за останні 50 років.

Протягом останніх кількох років вчені раз у раз попереджають про наслідки кліматичної кризи: внаслідок цього світ зіткнувся з неймовірними хвилями спеки, екстремальними повенями та лісовими пожежами. У 2026 році супер-Ель-Ніньо, що зародилося в Тихому океані, лише погіршує ситуацію — раніше Європа вже зіткнулася з першою хвилею спеки, а тепер на континент обрушилася ще одна хвиля спеки, пише Daily Mail.

Сьогодні Франція та Іспанія борються з одними з наймасштабніших лісових пожеж за всю історію спостережень, що змушує сотні тисяч людей евакуюватися. Пожежники попереджають, що ймовірність апокаліптичних пожеж, які вирують у Європі, зростає, оскільки кількість небезпечних днів із "пожежонебезпечною погодою" збільшилася більш ніж удвічі порівняно з 1980-ми роками.

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Весь цей час пожежники борються з вогнем, який роздувається пекучою спекою та сильним вітром, а "вогняні хмари" підсилюють руйнівне полум’я. Вчені тепер також вважають, що ймовірність таких руйнівних подій зростає завдяки збільшенню кількості днів із погодними умовами, що підвищують ризик лісових пожеж.

Спостереження показують, що загалом у Європі лісових пожеж відбувається менше, ніж чотири десятиліття тому. Однак ті, що все ж виникають, відбуваються в набагато небезпечніших умовах, що ускладнює їх гасіння.

Дослідники тепер застерігають, що спекотніші та посушливіші місяці, спричинені зміною клімату, насправді створюють ідеальні умови для пожеж, що швидко поширюються та мають руйнівні наслідки. Результати також показують, що найвираженіша тенденція спостерігається в Іспанії, Португалії, Франції, Італії та Греції — країнах, які знову зіткнулися з екстремальною спекою та задимленням.

У ході дослідження команда з Університету Гронінгена проаналізувала дані про лісові пожежі, а також дані про погоду та клімат, зібрані у період з 1981 по 2025 рік. Вчені вивчали, як часто виникала так звана пожежонебезпечна погода — періоди спекотної, сухої та вітряної погоди.

Зазначимо, що вчені вийшли за межі звичайного підрахунку пожеж, а також врахували умови навколишнього середовища, які роблять пожежі особливо небезпечними. Результати показують, що інтенсивність погодних умов, які сприяють виникненню пожеж, за останнє десятиліття зросла на 50% у деяких районах Франції та Іспанії порівняно з періодом з 1981 по 2010 рік.

Ще більш дивним видається збільшення кількості днів із високим ризиком виникнення пожеж. У багатьох районах п’яти досліджених країн літо, яке раніше характеризувалося менш ніж 10 днями з суворою пожежонебезпечною погодою, тепер налічує близько 25 таких днів. Вважається, що ця зміна в основному зумовлена підвищенням температури та більш посушливими умовами.

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