Европа вновь в огне: почему Франция и Испания продолжают гореть

Новое исследование показывает, что количество опасных дней с «пожароопасной погодой» увеличилось более чем вдвое за последние 50 лет.

В последние несколько лет ученые то и дело предупреждают о последствиях климатического кризиса: в результате мир столкнулся с невероятными волнами жары, экстремальными наводнениями и лесными пожарами. В 2026 году супер-Эль-Ниньо, зародившееся в Тихом океане, лишь усугубляет ситуацию — ранее Европа уже столкнулась с первой волной жары, а теперь на континент обрушилась еще одна волна жары, пишет Daily Mail.

Сегодня Франция и Испания борются с одними из самых масштабных лесных пожаров за всю историю наблюдений, вынуждая сотни тысяч людей эвакуироваться. Пожарные предупреждают, что вероятность апокалиптических пожаров, бушующих в Европе, возрастает, поскольку количество опасных дней с "пожароопасной погодой" увеличилось более чем вдвое с 1980-х годов.

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Все это время пожарные борются с огнем, раздуваемым палящей жарой и сильным ветром, а "огненные облака" усиливают разрушительное пламя. Ученые теперь также считают, что вероятность таких разрушительных сцен возрастает благодаря увеличению числа дней с погодой с повышенным риском лесных пожаров.

Наблюдения показывают, что в целом в Европе наблюдается меньше лесных пожаров, чем четыре десятилетия назад. Однако те, которые все же возникают, происходят в гораздо более опасных условиях, что затрудняет их тушение.

Исследователи теперь предупреждают, что более жаркие и засушливые месяцы, вызванные изменением климата, на самом деле, создают идеальные условия для быстро распространяющихся и разрушительных пожаров. Результаты также показывают, что наиболее выраженная тенденция наблюдается в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции — странах, которые вновь столкнулись с экстремальной жарой и задымлением.

В ходе исследования команда из Университета Гронингена проанализировала данные о лесных пожарах, а также данные о погоде и климате, собранные в период с 1981 по 2025 год. Ученые изучали, как часто возникала так называемая пожароопасная погода — периоды жаркой, сухой и ветреной погоды.

Отметим, что ученые вышли за рамки обычного подсчета пожаров, а также учли условия окружающей среды, которые делают пожары особенно опасными. Результаты показывают, что интенсивность погодных условий, способствующих возникновению пожаров, за последнее десятилетие увеличилась на 50% в некоторых районах Франции и Испании в сравнении с 1981 по 2010 год.

Еще более удивительным кажется увеличением числа дней с высоким риском возникновения пожаров. Во многих районах пяти исследованных стран лето, которое раньше характеризовалось менее чем 10 днями с суровой пожароопасной погодой, теперь насчитывает около 25 таких дней. Считается, что этот сдвиг в основном обусловлен повышением температуры и более засушливыми условиями.

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