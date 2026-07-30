Наследие бомбардировки Хиросимы: ядерный удар создал материал, ранее не встречавшийся на Земле

Новое исследование показало, что атомная бомбардировка Хиросимы создала нечто необычное — совершенно новый материал, который ранее не встречался на планете.

Ученые обнаружили, что атомная бомбардировка Хиросимы создала совершенно новый материал, никогда прежде не встречавшийся на Земле. Ученые проанализировали мельчайшие зерна, скрытые в обломках после ядерной бомбардировки, идентифицировали ранее неизвестный металлический сплав, который, как считается, образовался внутри самого ядерного огненного шара, пишет Daily Mail.

Отметим, что микроскопический сплав был обнаружен командой внутри стекловидной частицы, известной как "хиросимаит", которая была извлечена из пляжного песка в заливе Хиросимы. Ученые утверждают, что он образовался из облака металлов, возникшего при температуре, превышающей 7000 °C, в результате испарения зданий, почвы, стекла и других материалов.

Відео дня

Известно, что сплав содержит железо, хром, никель, марганец, молибден, кремний и алюминий в пропорциях, напоминающих нержавеющую сталь, но расположенные в структуре, ранее не описанной. Предполагается, что расплавленный пар быстро сконденсировался, прежде чем интенсивное охлаждение огненного шара заморозило атомы на своих местах.

Исследователи обнаружили ранее неизвестный металлический сплав, который, по всей видимости, образовался внутри самого ядерного огненного шара Фото: Science Advances

С другой стороны, анализ показывает, что атомы зафиксированы в таком порядке, который не должен естественным образом встречаться к металле с таким набором компонентов. В результате, находка кажется весьма неожиданной и предполагает, что в обломках, выпавших в результате радиоактивных осадков в Хиросиме, могут быть скрыты и другие ранее неизвестные частицы.

Исследование было проведено командой из Флорентийского университета: ученые проанализировали 34 крошечные стекловидные частицы, собранные на пляжах залива Хиросимы. Команда использовала мощные электронные микроскопы, химический анализ и рентгеновскую дифракцию монокристаллов — в результате им удалось изучить обломки на предмет необычных материалов, образованных в результате ядерной бомбардировки Хиросимы в 1945 году.

Результаты показали, что одно металлическое зерно выделялось на фоне других — его химический состав и кристаллическая структура не соответствовали ни одному из ранее известных сплавов. Далее команда сравнила атомную структуру полученного материала с тысячами известных материалов — удалось подтвердить, что ученым удалось обнаружить ранее неизвестный в мире металл.

Микроскопический сплав был обнаружен внутри стекловидной частицы, известной как "хиросимаит" (на фото) Фото: Science Advances

Позже ученые заявили об открытии ранее неизвестного многокомпонентного сплава. Считается, что он образовался во время атомного взрыва 6 августа 1945 года. Сплав, вероятно, образовался в результате конденсации из смешанного металлического пара с последующим сверхбыстрым охлаждением в расширяющемся огненном шаре.

Считается, что сплав, вероятно, занимает ранее неизвестную оптимальную нишу в материаловении, созданную интенсивным нагревом и быстрым охлаждением внутри ядерного огненного шара.

Другие новости науки