Наслідки бомбардування Хіросіми: ядерний удар призвів до утворення матеріалу, якого раніше на Землі не було

Нове дослідження показало, що атомне бомбардування Хіросіми призвело до появи чогось незвичайного — абсолютно нового матеріалу, якого раніше на планеті не було.

Вчені виявили, що атомне бомбардування Хіросіми призвело до утворення абсолютно нового матеріалу, якого раніше на Землі не зустрічалося. Вчені проаналізували найдрібніші зерна, приховані в уламках після ядерного бомбардування, та ідентифікували раніше невідомий металевий сплав, який, як вважається, утворився всередині самої ядерної вогняної кулі, пише Daily Mail.

Зазначимо, що команда виявила мікроскопічний сплав усередині склоподібної частинки, відомої як "хіросімаїт", яку було вилучено з пляжного піску в затоці Хіросіми. Вчені стверджують, що він утворився з хмари металів, яка виникла при температурі, що перевищувала 7000 °C, у результаті випаровування будівель, ґрунту, скла та інших матеріалів.

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Відомо, що сплав містить залізо, хром, нікель, марганець, молібден, кремній та алюміній у пропорціях, схожих на нержавіючу сталь, але розташованих у структурі, яка раніше не була описана. Припускається, що розплавлена пара швидко сконденсувалася, перш ніж інтенсивне охолодження вогняної кулі зафіксувало атоми на своїх місцях.

Дослідники виявили раніше невідомий металевий сплав, який, судячи з усього, утворився всередині самої ядерної вогняної кулі Фото: Science Advances

З іншого боку, аналіз показує, що атоми розташовані в такому порядку, який не повинен природним чином зустрічатися в металі з таким набором компонентів. Як наслідок, ця знахідка видається досить несподіваною і дає підстави припустити, що в уламках, які випали внаслідок радіоактивних опадів у Хіросімі, можуть бути приховані й інші, раніше невідомі частинки.

Дослідження було проведено командою з Флорентійського університету: вчені проаналізували 34 крихітні склоподібні частинки, зібрані на пляжах затоки Хіросіми. Команда використовувала потужні електронні мікроскопи, хімічний аналіз та рентгенівську дифракцію монокристалів — у результаті їм вдалося дослідити уламки на наявність незвичайних матеріалів, що утворилися внаслідок ядерного бомбардування Хіросіми у 1945 році.

Результати показали, що одне металеве зерно виділялося на тлі інших — його хімічний склад і кристалічна структура не відповідали жодному з раніше відомих сплавів. Далі команда порівняла атомну структуру отриманого матеріалу з тисячами відомих матеріалів — вдалося підтвердити, що вченим вдалося виявити раніше невідомий у світі метал.

Мікроскопічний сплав було виявлено всередині склоподібної частинки, відомої як "хіросімаїт" (на фото) Фото: Science Advances

Пізніше вчені оголосили про відкриття раніше невідомого багатокомпонентного сплаву. Вважається, що він утворився під час атомного вибуху 6 серпня 1945 року. Сплав, ймовірно, утворився в результаті конденсації змішаної металевої пари з подальшим надшвидким охолодженням у вогняній кулі, що розширювалася.

Вважається, що цей сплав, ймовірно, займає раніше невідому оптимальну нішу в матеріалознавстві, створену інтенсивним нагріванням і швидким охолодженням усередині ядерної вогняної кулі.

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