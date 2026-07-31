В ДНК людей найдены следы призрачных предков: о существовании этих родственников никто не знал

В новом исследовании ученые обнаружили следы двух загадочных человеческих родственников, о которых ранее не было известно — они скрывались в нашей ДНК.

Не секрет, что древние Homo sapiens скрещивались с другими видами людей, в частности с неандертальцами и денисовцами. Некоторые эксперты также предполагали, что части генома современного человека могли быть унаследованы от древних видов, которые никогда не были обнаружены, пишет Daily Mail.

Теперь в новом исследовании команда из Калифорнийского университета в Беркли и Университета Джонса Хопкинса определили участки ДНК, которые достались нам от "призрачных предков". Один из этих древних родственников, как считается, отделился от линии современного человека 800 000 лет назад. Однако около 50 000 лет назад этот неизвестный вид скрещивался с Homo sapiens.

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Это указывает на то, что Homo sapiens скрестились с этими призрачными предками до последней миграции современных людей из Африки, а это значит, что их гены присутствуют у современных африканцев, так и у неафриканцев.

Удивительно, но ученые обнаружили, что каждый человек сегодня получает от нашего древнего предка-призрака от 0,5% до 1% своего генома — простыми словами, столько же, сколько мы получаем и от неандертальцев.

По словам соавтора исследования Юлин Чжана, ранее ученые уже предполагали наличие "призрачного" происхождения. Однако результаты не смогли подтвердить, присутствует ли это неизвестное происхождение только у африканцев или нет, и когда произошло это событие интрогрессии.

В новом исследовании ученые исправили эту ошибку, им удалось найти и картировать геномные участки у современных людей, которые происходят от призрачной линии. Более того, данные указывают на то, что это призрачное происхождение на самом деле присутствует у всех современных людей, а не только у африканцев.

Еще более любопытным оказалось то, что исследователи обнаружили следы не одного призрачного родственника, а целых двух. Помимо "призрачного предка", ученые также обнаружили следы так называемого "сверх-архаичного предка". Отметим, что эта линия гомининов существовала около 1,8 миллиона лет назад и скрещивавшаяся не с людьми, а с денисовцами. Денисовцы — древний вид людей, живший в Евразии от 200 000 до 32 000 лет назад.

Изучив современные геномы, исследователи обнаружили следы сверх-архаичного предка в участках ДНК, унаследованных от денисовцев. Простыми словами, в какой-то момент эволюции этот утраченный вид скрещивался с денисовцами, оставив в своем геноме ДНК, которая в конечном итоге передалась современным людям.

По словам другого соавтора исследования, доктора Арджуна Бидданда из Университета Джонса Хопкинса, один из важных выводов заключается в том, что эволюция человека на самом деле была гораздо более взаимосвязана, чем считалось ранее.

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