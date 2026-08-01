Вулкан Масая проявляє незвичайну активність: він розташований за 20 км від столиці Нікараґуа (фото)

Вчені виявили нові докази того, що вулкан у Нікараґуа залишається активним упродовж століть, розташовуючись поблизу густонаселеного регіону. Ці висновки можуть допомогти експертам удосконалити моніторинг вулканічної небезпеки та краще зрозуміти зміни в характері вивержень.

Дослідження було зосереджено на вулкані Масая — одному з найактивніших вулканів Центральної Америки. Хоча Масая класифікується як базальтовий щитовий вулкан, він демонструє набагато ширший спектр поведінки, ніж більшість вулканів цього типу, пише Science Alert.

Вулкан Масая добре відомий пасивними викидами газу, довгоіснуючим лавовим озером та невеликими вибухами, що очищують його вулканічні жерла. Однак його геологічна історія також включає щонайменше чотири потужні виверження, що утворили кальдеру, що свідчить про його здатність переходити від помірної до надзвичайно вибухової активності.

Щоб краще зрозуміти ці зміни, дослідники проаналізували дані супутникових радіолокаційних спостережень, зібрані в період з 2018 по 2024 рік. Вимірювання показали, що ґрунт на північ від кратера Сантьяго вулкана Масая повільно опускався до середини 2022 року, а потім знову піднімався аж до 2024 року. Водночас територія навколо кратера продовжувала осідати. Ці рухи ґрунту вказували на наявність двох окремих магматичних камер під вулканом, а не одного підземного резервуара.

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Масая постійно виділяє великі обсяги вулканічних газів, особливо діоксиду сірки

Вчені зазначили, що підземна структура була "схожою на ту, яку припускають для Кілауеа". І Масая, і Кілауеа — це базальтові вулкани з довготривалими лавовими озерами та періодичними вибуховими виверженнями на вершині. Схожі підземні системи можуть пояснити, чому обидва вулкани можуть чергувати різні типи вулканічної активності.

У дослідженні також було висвітлено ще одну серйозну проблему. Масая постійно виділяє великі обсяги вулканічних газів, особливо діоксиду сірки. Оскільки Манагуа, столиця Нікараґуа, розташована лише за 20 кілометрів від вулкана, у прилеглих населених пунктах рівень діоксиду сірки регулярно перевищує норми якості повітря, встановлені Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Тривале перебування під впливом цих газів може становити серйозну загрозу для здоров'я навіть у періоди без значних вивержень.

Хоча Масая не давав значних лавових потоків з 1772 року, в його історії траплялися набагато масштабніші події. Одне з вивержень, що сталося близько 6500 років тому, увійшло до числа найбільших вулканічних вивержень на Землі за останні 10000 років. Безперервна активність, що триває з XVI століття, зробила вулкан популярним туристичним напрямком, водночас сприяючи заселенню прилеглих територій завдяки родючим вулканічним ґрунтам.

Розуміння того, як магма рухається під Масаєю, може покращити прогнози щодо майбутньої вулканічної активності. Як зазначають дослідники, "вулкан Масая розташований у радіусі 20 км від 2 мільйонів людей і є популярним туристичним напрямком завдяки своєму лавовому озеру, що робить надзвичайно важливим розуміння змін у його поведінці та процесів у неглибоких шарах магми".

Безперервна активність, що триває з XVI століття, зробила вулкан популярним туристичним напрямком

Вчені вважають, що додатковий довгостроковий моніторинг та моделювання покращать розуміння того, як взаємодіють магматичні камери перед виверженнями. Більш ретельне відстеження цих підземних змін може посилити моніторинг небезпеки не тільки на Масаї, а й на інших базальтових вулканах з активними лавовими озерами.

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