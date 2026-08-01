Вчені вперше побачили народження морського дна: досі цього ніхто не робив (фото)

Масштабна геологічна подія під поверхнею Індійського океану надала дослідникам перші прямі докази того, як на Землі утворюється нова океанічна кора. Спостереження дозволило зафіксувати процес, який ніколи раніше не фіксувався вживу.

Подія сталася поблизу острова Амстердам, де стикаються Австралійська та Антарктична тектонічні плити. Французька дослідницька група здійснювала моніторинг цього району за допомогою автономної обсерваторії, що складалася з п'яти підводних гідрофонів, які реєстрували сейсмічну та геофізичну активність, пише ILFScience.

Прилади зафіксували серію інтенсивних землетрусів під морським дном. Менш ніж за годину морське дно опустилося приблизно на 4,2 метра. Незабаром після цього температура навколишньої води підвищилася, що свідчило про те, що розплавлена порода досягла дна океану.

Формування дна відбувається, коли тектонічні плити повільно розсуваються, дозволяючи магмі з надр Землі підніматися на поверхню Фото: Wikimedia Commons

За даними дослідників, ця активність була спричинена великим магматичним резервуаром, розташованим на глибині близько 3,6 кілометра під земною корою. У міру просування магми вгору через тріщини підземна камера спорожніла, і морське дно опустилося. У дослідженні зазначено: "Після цього більш повільне осідання морського дна може свідчити про відтік магми через відкриті тріщини, що з'єднують резервуар із морським дном"".

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Це явище відоме як розширення морського дна. Воно відбувається, коли тектонічні плити повільно розсуваються, дозволяючи магмі з надр Землі підніматися на поверхню. Як тільки розплавлена порода контактує з холодною морською водою, вона охолоджується і твердне, утворюючи нову океанічну кору.

Як тільки розплавлена порода контактує з холодною морською водою, вона охолоджується і твердне Фото: Wikimedia Commons

Раніше вчені робили висновки про цей процес на основі збільшення віку океанічної кори, що знаходиться далі від серединно-океанічних хребтів, а також на основі візерунків магнітних смуг, збережених у морському дні, але вони ніколи не спостерігали його розгортання в реальному часі.

Геофізики Інго Гревемейер і Ларс Рюпке з Центру океанологічних досліджень імені Гельмгольца GEOMAR у Кілі наголосили: "Розходження плит постійно формує нове морське дно, але це ніколи не спостерігалося на місці — аж дотепер". Вони також зазначили, що хоча сейсмічні прилади можуть визначати місця землетрусів, але не їхню глибину, що ускладнює повне пояснення того, як змінювалася земна кора. Крім того, картографування морського дна за допомогою сонара мало обмежену роздільну здатність, що створювало певну невизначеність щодо точного розміру деформації.

Морське дно формується внаслідок розходження тектонічних плит та витікання магми Фото: Wikimedia Commons

Навіть з урахуванням цих обмежень дослідження надало важливий погляд на один із найзначніших природних процесів на Землі. Близько двох третин поверхні планети утворилося на серединно-океанічних хребтах у результаті повторюваних епізодів розширення морського дна. Фіксація одного з цих рідкісних явищ допомагає вченим краще зрозуміти, як трансформується морське дно і як планета змінювалася протягом мільйонів років.

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