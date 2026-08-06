2 мільйони монет та сотня кілограмів золота: знайдено гробницю забутого імператора Китаю (фото)

Упродовж століть імператор Китаю Лю Хе, який правив всього 27 днів, залишався лише короткою згадкою в історичних джерелах, поки археологи не виявили його поховання під горою Гуодунь у провінції Цзянсі. Під землею ховалася одна з найбагатших гробниць династії Хань, яка містила величезні кількості золота, бронзових монет, стародавніх рукописів та рідкісних скарбів.

Розкопки розпочалися після того, як у березні 2011 року мешканці села Гуаньсі, що неподалік від Наньчана, помітили підозрілий тунель. Археологи оглянули місце і виявили шахту, що простягалася на глибину майже 15 метрів до зовнішньої дерев’яної камери стародавньої гробниці, пише Arkeonews.

Ця знахідка спонукала Національне управління культурної спадщини Китаю розпочати у квітні 2011 року масштабні рятувальні розкопки. Упродовж майже п'яти років роботи дослідники дослідили дев'ять гробниць, поховальну яму з конем і колісницею, а також залишки укріпленого поселення площею близько п'яти квадратних кілометрів.

Відео дня

Археологи вилучили майже два мільйони бронзових монет "у-чжу" вагою понад 10 тонн Фото: Yang Yun- Chı Culture

Нефритова печатка дозволила ідентифікувати власника однієї з гробниць як Лю Хе, онука імператора У. У 74 році до н. е. Лю Хе став імператором, але пробув на троні лише 27 днів, після чого придворні чиновники усунули його, звинувативши в недалекоглядності та неналежній поведінці. Пізніше він отримав у володіння повіт Хайхунь і провів решту життя далеко від імператорської влади. Хоча стародавні літописи зображували його як невдалого правителя, вміст його гробниці дав більш детальне уявлення про його статус.

Археологи вилучили майже два мільйони бронзових монет "у-чжу" вагою понад 10 тонн, що робить це найбільшою схованкою стародавньої китайської валюти, знайденою в одній гробниці. Дослідники також знайшли приблизно 115–120 кілограмів золота, розподіленого між близько 480 предметами, серед яких були злитки у формі копит, золоті пластини та бруски. За даними Провінційного інституту культурних пам'яток та археології Цзянсі, у жодній іншій гробниці династії Хань не було знайдено більшої чи різноманітнішої колекції золотих артефактів.

Про перші значні знахідки було оголошено в грудні 2015 року Фото: Xinhua

Серед найважливіших знахідок — бронзове дзеркало для вбирання, на якому, на думку дослідників, зображено найдавніший портрет Конфуція. За допомогою гіперспектральної зйомки фахівці згодом виявили вицвілі написи, що описують Конфуція та кількох його учнів.

Також було знайдено тисячі бамбукових пластинок, на яких збереглися рідкісні версії класичних китайських текстів, зокрема "Бесіди", "Книга пісень", "Книга обрядів" та "Літопис весни та осені". Деякі з цих рукописів вважалися втраченими упродовж майже 1800 років.

Дослідники також знайшли приблизно 115–120 кілограмів золота, розподіленого між близько 480 предметами Фото: Yang Yun- Chı Culture

Розташування цих рукописів свідчило про те, що вони утворювали ретельно впорядковану особисту бібліотеку, а не були простими похоронними дарами. Дослідники вважають, що вони відображали інтерес Лю Хе до конфуціанської філософії та ритуальних традицій. Хоча ці відкриття не спростовують критику, зафіксовану в стародавніх історичних джерелах, вони показують, що колишній імператор цінував науку та володів вражаючою колекцією важливих текстів.

За межами головної похоронної камери археологи виявили похоронну яму з конем і колісницею — перший зразок такого роду, знайдений на південь від річки Янцзи. Разом із навколишніми гробницями та залишками поселення це місце надало цінну інформацію про політику, економіку, похоронні звичаї та повсякденне життя за часів династії Західна Хань.

Серед знахідок були злитки у формі копит, золоті пластини та бруски Фото: Visual China

Про перші значні знахідки було оголошено в грудні 2015 року, коли це місце увійшло до десятки найкращих археологічних відкриттів року в Китаї. Дослідження тривали ще довгий час після цього: інфрачервоне сканування допомогло експертам розшифрувати пошкоджені бамбукові тексти, а сучасні методи візуалізації дозволили виявити деталі, невидимі неозброєним оком. У музеї, збудованому на місці розкопок, зараз експонується понад 1000 артефактів, знайдених під час розкопок.

У музеї, збудованому на місці розкопок, зараз експонується понад 1000 артефактів, знайдених під час розкопок Фото: VCG

Гробниця імператора Лю Хе стала одним із найважливіших археологічних відкриттів у сучасному Китаї. Вона продемонструвала, як археологія може розширити історичні знання, додаючи докази, яких не можуть надати самі лише письмові джерела.

Інші новини науки