Вчені знайшли втрачений "Золотий вік" мов: коли він тривав та що сталося потім (фото)

Нове дослідження свідчить про те, що колись у світі існувало набагато більше мов, ніж вважалося раніше. За оцінками вчених, 1000–3000 років тому люди по всьому світу розмовляли десятками тисяч різних мов.

Ці висновки ставлять під сумнів давнє переконання, що стрімка втрата мов почалася переважно з європейської колоніальної експансії близько 500 років тому, і вказують на значно більш ранній переломний момент, пов'язаний із виникненням могутніх держав та імперій, пише Heritage Daily.

Дослідження показало, що розвиток великих цивілізацій, зокрема Римської імперії, поступово зменшував мовне різноманіття. У міру розширення домінуючих суспільств вони поширювали свої мови, культури та політичні системи. Менші спільноти поглиналися, і з часом багато місцевих мов зникли. Сьогодні залишилося близько 7600 розмовних та жестових мов, але дослідники стверджують, що це становить лише невелику частину мов, які колись існували.

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У міру розширення домінуючих суспільств вони поширювали свої мови, культури та політичні системи Фото: Israel Antiquities Authority

Оскільки розмовна мова не залишила прямих свідчень до появи писемності близько 6000 років тому, команда спиралася на кілька джерел для оцінки давнього мовного різноманіття. Вони поєднали етнографічні записи, доісторичні оцінки чисельності населення та статистичні моделі, що охоплюють голоцен, який розпочався близько 12000 років тому.

Використовуючи інформацію про 171 суспільство мисливців-збирачів та рибалок, а також оцінки, згідно з якими на початку голоцену населення Землі становило від 4,4 до 7 мільйонів людей, вони дійшли висновку, що в той час, ймовірно, використовувалося від 4500 до 6200 мов. У міру поширення землеробства та зростання чисельності населення кількість мов також збільшувалася, зрештою досягнувши того, що дослідники назвали лінгвістичним "золотим віком", який припав на період від 1000 до 3000 років тому.

Поширення централізованих держав та багатонаціональних імперій згодом зменшило мовне різноманіття Фото: Journal of Ancient History and Archaeology

Професорка Єльського університету Клер Боуерн зазначила, що результати дослідження свідчать про те, що мови завжди відображали політичні та історичні зміни. "Наша робота демонструє, що ми можемо використовувати мовні закономірності для реконструкції масштабних демографічних подій, що відбувалися упродовж тисячоліть. Ми також показуємо, що ця динаміка була частиною людської історії набагато довше, ніж вважалося раніше".

Згідно з дослідженням, поширення централізованих держав та багатонаціональних імперій згодом зменшило мовне різноманіття, принісши до нових регіонів домінуючі мови, інституції та культуру. Хоча європейський колоніалізм прискорив цей процес, це був лише один етап у набагато довшій історичній тенденції.

Сучасні мови пройшли через значне історичне "вузьке місце" Фото: National Museum of China / CC BY-SA 3.0

Дослідники також виявили, що зникнення тисяч мов вплинуло на ті, якими розмовляють і сьогодні. Сучасні мови пройшли через значне історичне "вузьке місце", що означає: деякі спільні мовні риси набули поширення завдяки успішному розширенню популяцій, які ними користувалися, а не тому, що ці риси були природно досконалішими.

Дослідники вважають, що ці висновки покращують наше розуміння історії людства та можуть підтримати зусилля щодо захисту мов, що перебувають під загрозою зникнення, демонструючи, що втрата мов була наслідком історичних подій, а не неминучим явищем.

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