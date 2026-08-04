Ученые обнаружили утраченный "Золотой век" языков: когда он длился и что произошло после (фото)

Новое исследование свидетельствует о том, что когда-то в мире существовало гораздо больше языков, чем считалось ранее. По оценкам учёных, 1000–3000 лет назад люди по всему миру говорили на десятках тысяч разных языков.

Эти выводы ставят под сомнение давнее убеждение, что стремительная утрата языков началась преимущественно с европейской колониальной экспансии около 500 лет назад, и указывают на гораздо более ранний переломный момент, связанный с возникновением могущественных государств и империй, пишет Heritage Daily.

Исследование показало, что развитие великих цивилизаций, в частности Римской империи, постепенно приводило к сокращению языкового разнообразия. По мере расширения доминирующих обществ они распространяли свои языки, культуры и политические системы. Меньшие сообщества поглощались, и со временем многие местные языки исчезли. Сегодня осталось около 7600 разговорных и жестовых языков, но исследователи утверждают, что это составляет лишь небольшую часть языков, которые когда-то существовали.

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По мере расширения своих сфер влияния доминирующие общества распространяли свои языки, культуры и политические системы Фото: Israel Antiquities Authority

Поскольку разговорный язык не оставил прямых свидетельств до появления письменности около 6000 лет назад, исследователи опирались на несколько источников для оценки древнего языкового разнообразия. Они объединили этнографические записи, доисторические оценки численности населения и статистические модели, охватывающие голоцен, начавшийся около 12 000 лет назад.

Опираясь на данные о 171 сообществе охотников-собирателей и рыбаков, а также на оценки, согласно которым в начале голоцена население Земли составляло от 4,4 до 7 миллионов человек, они пришли к выводу, что в то время, вероятно, использовалось от 4500 до 6200 языков. По мере распространения земледелия и роста численности населения количество языков также увеличивалось, в конечном итоге достигнув того, что исследователи назвали лингвистическим "золотым веком", пришедшимся на период от 1000 до 3000 лет назад.

Распространение централизованных государств и многонациональных империй со временем привело к сокращению языкового разнообразия Фото: Journal of Ancient History and Archaeology

Профессор Йельского университета Клэр Боуэрн отметила, что результаты исследования свидетельствуют о том, что языки всегда отражали политические и исторические изменения. "Наша работа демонстрирует, что мы можем использовать языковые закономерности для реконструкции масштабных демографических событий, происходивших на протяжении тысячелетий. Мы также показываем, что эта динамика была частью истории человечества гораздо дольше, чем считалось ранее".

Согласно исследованию, распространение централизованных государств и многонациональных империй со временем привело к сокращению языкового разнообразия, привнеся в новые регионы доминирующие языки, институты и культуру. Хотя европейский колониализм ускорил этот процесс, это был лишь один этап в гораздо более длительной исторической тенденции.

Современные языки прошли через значительное историческое "узкое место" Фото: National Museum of China / CC BY-SA 3.0

Исследователи также обнаружили, что исчезновение тысяч языков повлияло на те языки, на которых говорят и сегодня. Современные языки прошли через значительное историческое "узкое место", что означает: некоторые общие языковые черты получили распространение благодаря успешному росту численности популяций, которые ими пользовались, а не потому, что эти черты были естественно более совершенными.

Исследователи считают, что эти выводы позволяют лучше понять историю человечества и могут способствовать усилиям по защите языков, находящихся под угрозой исчезновения, демонстрируя, что утрата языков была следствием исторических событий, а не неизбежным явлением.

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