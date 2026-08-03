Впервые в истории человечества: ученые изучат древние ледники с библейской горы Арарат (фото)

Группа исследователей провела первое детальное обследование ледника на горе Арарат в восточной Турции в надежде собрать ценные свидетельства о прошлом региона, прежде чем они исчезнут. Немецко-турецкая экспедиция работала на высоте более 5000 метров над уровнем моря в течение двух недель.

Проект был сосредоточен на самой высокой горе Турции, где из-за повышения глобальной температуры ледяная шапка ежегодно сокращается все быстрее, пишет Phys.org.

Ученые объяснили, что по мере таяния ледника информация, спрятанная внутри льда, теряется навсегда. Чтобы защитить эти природные архивные данные, эксперты по археологии и гляциологии объединили усилия по исследованию ледника и определению лучшего места для будущего бурения льда.

Команда использовала наземное радиоэхолокационное зондирование вместе с методами активной сейсмики, чтобы измерить толщину ледника и составить карту горных пород под ним. "Несмотря на ветер и холод, мы получили все необходимые данные", — сказал доктор Коэн Хофстеде из Института Альфреда Вегенера, возглавлявшего полевые измерения. "Теперь мы можем определить, где пробурить самый длинный сплошной ледовый керн". Собранная информация поможет исследователям спланировать следующую экспедицию, во время которой они надеются извлечь первый в истории ледовый керн с горы Арарат.

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Собранная информация поможет исследователям спланировать следующую экспедицию Фото: Alfred-Wegener-Institut / Coen Hofstede

По словам руководителя проекта доктора Ахима Лихтенбергера из Мюнстерского университета, замороженные слои могут стать важным историческим свидетельством. "Это абсолютно новый источник данных для археологии", — отметил он. "До сих пор мы должны полагаться на то, что лежит в земле. Зато лед может сохранять непрерывную хронику человеческой деятельности, слой за слоем тысячелетий".

Лед также хранит свидетельства о прошлых атмосферных условиях, пыли, перенесенной на большие расстояния, и материалы от древних вулканических извержений. Изучая эти слои, исследователи смогут лучше понять основные климатические периоды, в частности, Римский климатический оптимум и позднеантическую малую ледниковую эпоху, а также то, как эти события повлияли на эту часть Ближнего Востока. Ледовые керны, собранные из ледников, часто действуют как естественные хронологические шкалы, где каждый годовой слой сохраняет крошечные количества материала из окружающей среды.

Гора Арарат расположена в регионе, соединявшем некоторые из древнейших цивилизаций мира, что делает ее особенно ценной для исследований. Подобные исследования ледников в основном проводились в Альпах, в то время как значительная часть Ближнего Востока оставалась неисследованной.

Ледовые керны, собранные с ледников, часто действуют как природные хронологические шкалы Фото: Alfred-Wegener-Institut / Coen Hofstede

Доктор Унсал Ялчин из Испартского университета объяснил, что команда надеется обнаружить образовавшиеся в результате древнего плавления крошечные металлические частицы, а также следы ранних методов земледелия. Такие свидетельства могут превратить гору Арарат в долгосрочный архив для Анатолии, Месопотамии и Кавказа.

Исследование демонстрирует важность изучения находящихся под угрозой исчезновения ледников до того, как они исчезнут. Каждый новый образец может помочь ученым лучше понять как древние цивилизации, так и климат прошлого, сохранив информацию, которую вскоре можно потерять.

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