Вперше в історії людства: вчені дослідять древні льодовики з біблійної гори Арарат (фото)

Група дослідників провела перше детальне обстеження льодовика на горі Арарат у східній Туреччині, сподіваючись зібрати цінні свідчення про минуле регіону, перш ніж вони зникнуть. Німецько-турецька експедиція працювала на висоті понад 5000 метрів над рівнем моря упродовж двох тижнів.

Проєкт був зосереджений на найвищій горі Туреччини, де через підвищення глобальної температури льодова шапка щороку скорочується дедалі швидше, пише Phys.org.

Вчені пояснили, що в міру танення льодовика інформація, захована всередині льоду, втрачається назавжди. Щоб захистити ці природні архівні дані, експерти з археології та гляціології об'єднали зусилля для дослідження льодовика та визначення найкращого місця для майбутнього буріння льоду.

Команда використовувала наземне радіоехолокаційне зондування разом з методами активної сейсміки, щоб виміряти товщину льодовика та скласти карту гірських порід під ним. "Попри вітер і холод, ми отримали всі необхідні дані", — сказав доктор Коен Хофстеде з Інституту Альфреда Вегенера, який очолював польові вимірювання. "Тепер ми можемо визначити, де пробурити найдовший суцільний льодовий керн". Зібрана інформація допоможе дослідникам спланувати наступну експедицію, під час якої вони сподіваються витягти перший у історії льодовий керн з гори Арарат.

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Зібрана інформація допоможе дослідникам спланувати наступну експедицію Фото: Alfred-Wegener-Institut / Coen Hofstede

За словами керівника проєкту доктора Ахіма Ліхтенбергера з Мюнстерського університету, заморожені шари можуть стати важливим історичним свідченням. "Це є абсолютно новим джерелом даних для археології", — зазначив він. "Досі ми мусили покладатися на те, що лежить у землі. Натомість лід може зберігати безперервну хроніку людської діяльності, шар за шаром упродовж тисячоліть".

Лід також зберігає свідчення про минулі атмосферні умови, пил, перенесений на великі відстані, та матеріали від давніх вулканічних вивержень. Вивчаючи ці шари, дослідники зможуть краще зрозуміти основні кліматичні періоди, зокрема Римський кліматичний оптимум та Пізньоантичну малу льодовикову епоху, а також те, як ці події вплинули на цю частину Близького Сходу. Льодові керни, зібрані з льодовиків, часто діють як природні хронологічні шкали, де кожен річний шар зберігає крихітні кількості матеріалу з навколишнього середовища.

Гора Арарат розташована в регіоні, що з'єднував деякі з найдавніших цивілізацій світу, що робить її особливо цінною для досліджень. Подібні дослідження льодовиків переважно проводилися в Альпах, тоді як значна частина Близького Сходу залишалася недослідженою.

Льодові керни, зібрані з льодовиків, часто діють як природні хронологічні шкали Фото: Alfred-Wegener-Institut / Coen Hofstede

Доктор Унсал Ялчин з Іспартського університету пояснив, що команда сподівається виявити крихітні металеві частинки, що утворилися в результаті стародавнього плавлення, а також сліди ранніх методів землеробства. Такі свідчення можуть перетворити гору Арарат на довгостроковий архів для Анатолії, Месопотамії та Кавказу.

Дослідження демонструє важливість вивчення льодовиків, що знаходяться під загрозою зникнення, до того, як вони зникнуть. Кожен новий зразок може допомогти вченим краще зрозуміти як стародавні цивілізації, так і клімат минулого, зберігши інформацію, яку незабаром мона втратити.

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