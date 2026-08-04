Такого никогда не находили: уникальный памятник римской эпохи очаровал исследователей (фото)

Археологи, производящие раскопки под центром Любляны, Словения, обнаружили необыкновенный римский погребальный памятник. Его нашли во время строительных работ на территории Люблянского пассажирского центра, где ученые обнаружили хорошо сохранившийся участок северного кладбища древнего римского города Эмона.

Каменный памятник обнаружили рядом с римской дорогой, когда-то соединявшей Эмону с Целеей — поселением, которое впоследствии превратилось в современный город Целье, пишет Arkeonews.

Хотя большая часть памятника сохранилась, он фрагментирован, поскольку когда-то, вероятно, упал в придорожную канаву. Реставраторы сейчас закрепляют каждый фрагмент, прежде чем пытаться его переместить, поскольку поднятие конструкции без стабилизации может привести к дополнительным повреждениям. Исследователи пояснили, что извлечение памятника позволит им изучить детали, которые пока остаются скрытыми.

Памятник был обнаружен во время строительных работ на территории Люблянского пассажирского центра

Римские кладбища обычно располагались за пределами городских стен, особенно вдоль дорог, ведущих к поселениям и с них. Семьи сооружали гробницы, мемориалы и памятники с надписями рядом с этими путями, чтобы почтить умерших и продемонстрировать свой социальный статус путешественникам.

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По данным специалистов Городского музея Любляны, дороги, ведущие из Эмоны, были окаймлены кладбищами, в том числе северной похоронной площадкой, где и была сделана последняя находка. Археологи отмечают, что недавно обнаруженный памятник представляет тип римского погребального сооружения, ранее в Словении не фиксировавшийся. Однако его точный возраст, архитектурное оформление и наличие надписи останутся неизвестными до завершения консервационных работ.

Римские кладбища обычно располагались за пределами городских стен, особенно вдоль дорог, ведущих к поселениям и с них

Древняя Эмона, официально известная как Colonia Iulia Aemona, располагалась на месте, где находится центр Любляны. Надпись, свидетельствующая о даре от императоров Августа и Тиберия, подтверждает, что римская колония существовала уже в 14 году н. е.

Поселение имело размеры примерно 400 на 500 метров и, вероятно, насчитывало от 3000 до 5000 жителей. Его улицы пролегали по типичной римской сетчатой схеме, а общественные здания, жилые дома, дренажные системы, оборонные стены, мозаики и достопримечательности свидетельствуют о важности города в пределах Римской империи.

Точный возраст, архитектурное оформление и наличие надписи на памятнике останутся неизвестными до завершения консервационных работ

Археологи спешат завершить свою работу к возобновлению строительства, но они уверены, что тщательное извлечение и консервация памятника могут обнаружить надписи, резные орнаменты или другие особенности.

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