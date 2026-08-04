Такого ніколи не знаходили: унікальний пам'ятник римської епохи зачарував дослідників (фото)

Археологи, які проводять розкопки під центром Любляни, Словенія, виявили надзвичайний римський похоронний пам'ятник. Його знайшли під час будівельних робіт на території Люблянського пасажирського центру, де вчені виявили добре збережену ділянку північного кладовища стародавнього римського міста Емона.

Кам'яний пам'ятник виявили поруч із римською дорогою, яка колись з'єднувала Емону з Целеєю — поселенням, що згодом перетворилося на сучасне місто Цельє, пише Arkeonews.

Хоча більша частина пам'ятника збереглася, він фрагментований, оскільки колись, ймовірно, впав у придорожну канаву. Реставратори наразі закріплюют кожен фрагмент, перш ніж намагатися його перемістити, оскільки підняття конструкції без стабілізації може спричинити додаткові пошкодження. Дослідники пояснили, що вилучення пам'ятника дасть їм змогу вивчити деталі, які поки залишаються прихованими.

Пам'ятник знайшли під час будівельних робіт на території Люблянського пасажирського центру

Римські кладовища зазвичай розташовувалися за межами міських стін, особливо вздовж доріг, що вели до поселень і з них. Родини споруджували гробниці, меморіали та пам'ятники з написами поруч із цими шляхами, щоб вшанувати померлих і продемонструвати свій соціальний статус мандрівникам.

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За даними фахівців Міського музею Любляни, дороги, що вели з Емони, були облямовані кладовищами, зокрема північним похоронним майданчиком, де й було зроблено останню знахідку. Археологи зазначають, що нещодавно виявлений пам'ятник представляє тип римської похоронної споруди, який раніше в Словенії не фіксувався. Однак його точний вік, архітектурне оформлення та наявність напису залишатимуться невідомими до завершення консерваційних робіт.

Римські кладовища зазвичай розташовувалися за межами міських стін, особливо вздовж доріг, що вели до поселень і з них

Стародавня Емона, офіційно відома як Colonia Iulia Aemona, розташовувалася на місці, де зараз знаходиться центр Любляни. Напис, що засвідчує дар від імператорів Августа та Тіберія, підтверджує, що римська колонія існувала вже у 14 році н. е.

Поселення мало розміри приблизно 400 на 500 метрів і, ймовірно, налічувало від 3 000 до 5 000 мешканців. Його вулиці пролягали за типовою римською сітчастою схемою, а громадські будівлі, житлові будинки, дренажні системи, оборонні стіни, мозаїки та ранньохристиянські пам'ятки свідчать про важливість міста в межах Римської імперії.

Точний вік, архітектурне оформлення та наявність напису на пам'ятнику залишатимуться невідомими до завершення консерваційних робіт

Археологи поспішають завершити свою роботу до відновлення будівництва, але вони впевнені, що ретельне вилучення та консервація пам’ятки можуть виявити написи, різьблені орнаменти чи інші особливості.

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