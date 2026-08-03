У Сардах знайшли таємничу статую гіганта: кого вона зображає (фото)

Археологи, які працюють на заході Туреччини, виявили надзвичайну мармурову статую, вік якої становить близько 2500 років. Скульптуру знайшли в Сардах у провінції Маніса — місці, яке колись було столицею Лідійського царства.

Сарди відіграли важливу роль у стародавній історії. Історики вважають, що саме в цьому місті у VII столітті до н. е. було викарбувано перші монети, що змінило торгівлю в усьому стародавньому світі, пише Arkeonews.

Пізніше місто стало столицею західної провінції Перської імперії Ахеменідів і позначало західний кінець "Королівського шляху", який з'єднував Анатолію з центром Персії. Сьогодні це одне з найбагатших археологічних місць Туреччини.

Нещодавно виявлена статуя має висоту 2,2 метра і зображує молодого чоловіка, що стоїть у повний зріст. Експерти датують її першою половиною V століття до н. е. Міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой оголосив про цю знахідку, зазначивши, що вона "проллє нове світло на давню культуру регіону". Розкопки проводилися в районі Саліхлі під координацією Головного управління культурної спадщини та музеїв.

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Статуя привернула увагу завдяки своєму надзвичайному стану збереження. Хоча її було знайдено у двох великих частинах, а ноги та кілька дрібних фрагментів досі відсутні, обличчя, руки та різьблені деталі збереглися у чудовому стані.

Це сталося завдяки тому, що в римський період скульптуру використали як будівельний матеріал і поклали обличчям донизу під бруківку колонадної вулиці Сардів. Прихована під землею майже 2000 років, вона уникла значної частини ерозії та пошкоджень від погодних умов, які зазвичай впливають на стародавні мармурові скульптури.

Пряма постава фігури та довге волосся відображали стилі, поширені в VI столітті до н. е. Фото: Ministry of Culture and Tourism on Minister Mehmet Nuri Ersoy

Художні деталі також зробили цю знахідку незвичайною. Пряма постава фігури та довге волосся відображали стилі, поширені в VI столітті до н. е., тоді як ретельно витесані обличчя та руки вказували на дату початку V століття до н. е. Юнак носив важкий гіматіон поверх легшого хітона, а під ним — ще один одяг із горизонтальними лініями. Дослідники відзначили, що така комбінація одягу не зустрічалася на подібних статуях ані в Анатолії, ані на материковій Греції.

Замість того, щоб дотримуватися виключно грецьких художніх традицій, скульптура поєднувала класичні егейські стилі з місцевим лідійським одягом. Фахівці вважають, що це поєднання відображало унікальну культурну ідентичність Сард, де перепліталися перські, грецькі та лідійські впливи. У правій руці фігура, судячи з усього, тримає плід, можливо айви, який, ймовірно, був піднесений як жертва божеству.

Великі мармурові статуї ранньокласичного періоду рідко збереглися в такому повному стані в будь-якій частині Середземномор'я. Дослідники сподіваються, що ця скульптура допоможе краще зрозуміти життя вищого класу Сард у часи, коли різні культури формували як політику, так і мистецтво.

Експерти з консервації ретельно дослідять мармур на наявність залишків стародавньої фарби, оскільки багато скульптур того періоду спочатку були яскраво розфарбовані. Більшу частину поверхні досі вкривають товсті шари затверділого ґрунту, тому очищення відбуватиметься повільно, щоб уникнути видалення збереженого пігменту.

Після завершення консервації, наукового дослідження та реставрації статуя стане частиною постійної експозиції Музею Маніси. Ця знахідка демонструє незмінну історичну важливість Сардів і надала дослідникам ще один цінний доказ про людей, вірування та художні традиції, що сформували одне з найвидатніших міст античного світу.

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