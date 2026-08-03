Гробницю гігантів знайшли у Сардинії: для кого її збудували тисячі років тому (фото)

У центральній частині Сардинії археологи виявили стародавній похоронний пам'ятник, що роками залишався прихованим під густою рослинністю та завалами. Ця знахідка, розташована в провінції Нуоро поблизу міста Макомер, була ідентифікована як добре збережена "Гробниця гігантів".

Про відкриття повідомили представники Управління з питань археології, образотворчого мистецтва та ландшафту метрополії Кальярі та провінцій Орістано і Південної Сардинії, які охарактеризували знахідку як один із найкраще збережених нурагічних пам'яток такого типу, пише Arkeonews.

Гробниця розташована на території археологічного пам'ятника Каррарзу Іддіа в муніципалітеті Бортігалі. Археологи вже проводили розкопки та реставрацію сусідньої пам'ятки, коли під час планових обстежень вони натрапили на приховану споруду. Після розчищення густої рослинності за співпраці з місцевими землевласниками вчені виявили пам'ятку, що збереглася у надзвичайно хорошому стані.

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У "Гробниці гігантів" досі збереглися похоронна камера та велика напівкругла екседра — характерна риса таких колективних похоронних пам'яток. Споруда стоїть на південному схилі Красту Літту на висоті близько 740 метрів над рівнем моря. Звідси відкривається вид на рівнину Макомер, височини Аббасанта та Паулілатіно, пагорби регіону Нуоро та затоку Орістано. Таке домінуюче розташування свідчить про те, що пам'ятка мала як практичне, так і церемоніальне значення в мережі нурагічних поселень по всій Сардинії.

Особливий інтерес у дослідників викликала одна незвичайна архітектурна деталь усередині гробниці Фото: SABAP-CA

Особливий інтерес у дослідників викликала одна незвичайна архітектурна деталь усередині гробниці. Біля входу похоронна камера розділена на два рівні — така особливість зафіксована лише в невеликій кількості відомих "Гробниць гігантів". З огляду на її рідкісність фахівці очікують, що ця конструкція стане важливою майбутніх досліджень методів нурагічного будівництва та похоронних звичаїв.

Хоча пам'ятка мала сліди незаконних розкопок у минулому, археологи все ж вилучили кераміку зсередини похоронної камери. Знахідки свідчать про те, що гробниця вже використовувалася на найраніших етапах розвитку нурагічної цивілізації, що допомагає дослідникам краще зрозуміти розвиток сусідніх громад та встановити більш точну хронологію для цього регіону.

"Гробниці гігантів" вперше з'явилися близько 1800 року до н. е., у період, коли Сардинія переживала значні соціальні та культурні зміни. Вони розвинулися з попередніх дольменних поховань, але відрізнялися набагато більшими камерами, призначеними для колективних поховань. Іншим характерним елементом була напівкругла екседра, розташована перед входом, де, ймовірно, проводилися церемонії вшанування предків.

Хоча пам'ятка мала сліди незаконних розкопок у минулому, археологи все ж вилучили кераміку зсередини похоронної камери Фото: SABAP-CA

Нещодавно виявлена гробниця надає археологам важливу можливість детальніше вивчити одну з давніх цивілізацій Сардинії. Чудова збереженість пам'ятки, рідкісна дворівнева камера та знайдена кераміка можуть надати нові свідчення про те, як будувалися ці кам'яні гробниці та як з часом змінювалися похоронні звичаї.

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