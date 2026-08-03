Гробницу гигантов нашли в Сардинии: для кого ее построили тысячи лет назад (фото)

В центральной части Сардинии археологи обнаружили древний погребальный памятник, годами остававшийся под густой растительностью и завалами. Эта находка, расположенная в провинции Нуоро близ города Макомера, была идентифицирована как хорошо сохранившаяся "Гробница гигантов".

Об открытии сообщили представители Управления по вопросам археологии, изобразительного искусства и ландшафта метрополии Кальяри и провинций Ористано и Южной Сардинии, охарактеризовавшие находку как один из наиболее сохранившихся нурагических памятников такого типа, пишет Arkeonews.

Гробница находится на территории археологического памятника Каррарзу Иддиа в муниципалитете Бортигали. Археологи уже проводили раскопки и реставрацию соседнего памятника, когда во время плановых обследований они наткнулись на скрытое сооружение. После расчистки густой растительности при сотрудничестве с местными землевладельцами ученые обнаружили сохранившейся в чрезвычайно хорошем состоянии памятник.

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В "Гробнице гигантов" до сих пор сохранились похоронная камера и большая полукруглая экседра — характерная черта таких коллективных погребений. Постройка стоит на южном склоне Красту Литту на высоте около 740 метров над уровнем моря. Отсюда открывается вид на равнину Макомер, возвышенности Аббасанта и Паулилатино, холмы региона Нуоро и залив Ористано. Такое доминирующее расположение свидетельствует о том, что памятник имел как практическое, так и церемониальное значение в сети нурагических поселений по всей Сардинии.

Особый интерес у исследователей вызвала одна необычная архитектурная деталь внутри гробницы Фото: SABAP-CA

Особый интерес у исследователей вызвала одна необычная архитектурная деталь внутри гробницы. У входа погребальная камера разделена на два уровня – такая особенность зафиксирована лишь в небольшом количестве известных "Гробниц гигантов". Учитывая ее редкость специалисты ожидают, что эта конструкция станет важной для будущих исследований методов нурагического строительства и похоронных обычаев.

Хотя памятник имел следы незаконных раскопок в прошлом, археологи все же нашли керамику внутри погребальной камеры. Находки свидетельствуют о том, что гробница уже использовалась на ранних этапах развития нурагической цивилизации, что помогает исследователям лучше понять развитие соседних общин и установить более точную хронологию для этого региона.

"Гробницы гигантов" впервые появились около 1800 г. до н. э. в период, когда Сардиния претерпевала значительные социальные и культурные изменения. Они развились из предыдущих дольменных захоронений, но отличались гораздо более крупными камерами, предназначенными для коллективных захоронений. Другим характерным элементом была полукруглая экседра, расположенная перед входом, где, вероятно, проводились церемонии чествования предков.

Хотя памятник имел следы незаконных раскопок в прошлом, археологи все же нашли керамику внутри погребальной камеры Фото: SABAP-CA

Недавно обнаруженная гробница дает археологам возможность подробнее изучить одну из древних цивилизаций Сардинии. Прекрасная сохранность памятника, редкая двухуровневая камера и найденная керамика могут дать новые свидетельства о том, как строились эти каменные гробницы и как со временем менялись погребальные обычаи.

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