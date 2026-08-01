Были ли настоящими "народы моря" из "Одиссеи" Нолана: эксперты ответили (фото)

Пока зрители по разным причинам хвалили или критиковали Одиссею Нолана, историки сосредоточились на одном главном вопросе: действительно ли существовали таинственные "народы моря", как это показано в фильме, или это был еще один пример того, как современный рассказ переосмысливает историю?

Чтобы ответить на этот вопрос, историки и археологи из команды Bad Ancient, в частности доктор Джошо Броуверс, доктор Мэтью Ллойд и доктор Оуэн Рис, проанализировали то, как в фильме изображены поздние бронзовые сутки, пишет ILFScince.

Ученые объяснили, что так называемые "народы моря" уже давно связывают с упадком нескольких могущественных цивилизаций в Восточном Средиземноморье в конце XIII — начале XII века до н. э. Хеттская империя, микенская Греция и несколько городов Леванта испытали значительный упадок, тогда как Египет и Среднеассирийская империя сумели выстоять несмотря на сильное давление.

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По словам экспертов, самые убедительные письменные показания происходят из Египта. Фото: Wikimedia Commons

По словам экспертов, самые убедительные письменные показания происходят из Египта. Монументальные надписи, созданные во времена правления фараонов Мернептаха и Рамзеса III, описывают битвы против врагов, в том числе прибывающих морем групп.

Однако исследователи подчеркнули, что древние люди никогда не употребляли термин "народы моря". Это название появилось только в XIX веке, когда историки пытались объяснить широкомасштабные потрясения эпохи бронзы, опираясь на ограниченные исторические свидетельства.

Команда Bad Ancient отметила, что "доказательства, на которых основывается эта концепция так называемых "народов моря", четко указывают на то, что они не являлись единой объединенной группой или культурой". Египтологи идентифицировали по меньшей мере десять разных групп, которые впоследствии были объединены под одним названием, в то время как их подлинное происхождение остается неопределенным.

"Народы моря" уже давно связывают с упадком нескольких могущественных цивилизаций в Восточном Средиземноморье Фото: Wikimedia Commons

Историки также утверждали, что старые теории о том, что иностранные завоеватели вытеснили местное население, основывались на устаревших расовых представлениях, а не на археологических доказательствах. Ученые начала ХХ века часто считали, что все значительные культурные изменения объясняются вторжениями, но современные исследования рисуют гораздо более сложную картину. Утверждения о том, что древние греки расово отличались от современных греков, не подтверждают археологические данные.

Материальные доказательства также подвергают сомнению популярную версию о большом вторжении. Хотя на некоторых достопримечательностях, в частности в Угарите на территории современной Сирии, были обнаружены следы насильственного разрушения, во многих других регионах не найдено четких доказательств того, что массивные иностранные армии прокатились по Восточному Средиземноморью. Археологи выяснили, что каждый регион переживал собственное сочетание политических, экономических и социальных изменений.

Исследователи подчеркнули, что представление о внезапном крахе также может вводить в заблуждение. Хеттская цивилизация продолжала существовать в другой форме после краха своей политической системы, тогда как микенская Греция оставалась активной на протяжении нескольких поколений, поскольку общины приспосабливались к изменяющимся условиям. Миграция, войны и перемещение населения играли немаловажную роль, но были лишь частью гораздо более широкого процесса.

Монументальные надписи, созданные во времена правления фараонов Мернептаха и Рамзеса III, описывают битвы против врагов, в том числе прибывающих морем групп. Фото: Wikimedia Commons

Сегодня многие историки считают, что крах поздних бронзовых суток стал следствием нескольких переплетающихся между собой проблем, а не одного-единственного вторжения. Климатические изменения, землетрясения, болезни, внутренние конфликты, перебои в торговле и технологические изменения – все это оказывало давление на взаимосвязанные общества. Морские нападающие, возможно, способствовали кризису, но они не являлись единственной причиной упадка многочисленных цивилизаций.

Историки отмечают, что мифы иногда должны оставаться мифами, а не подвергаться принудительному давлению в исторические объяснения. Древнегреческие сказания сочетали воображение с культурной традицией, и не каждое легендарное существо или известная история нуждалось в реальном происхождении. Эта точка зрения напоминает, что история становится более точной, когда рассказ основывается на доказательствах, а не на простых объяснениях, тогда как мифология остается ценной, поскольку отражает творчество людей, первыми поведавших эти истории.

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