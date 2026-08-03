В Сардах нашли таинственную статую гиганта: кого она изображает (фото)

Археологи, работающие на западе Турции, обнаружили чрезвычайную мраморную статую, возраст которой составляет около 2500 лет. Скульптуру нашли в Сардах в провинции Маниса — месте, когда-то столице Лидийского царства.

Сарды сыграли немаловажную роль в древней истории. Историки полагают, что именно в этом городе в VII веке до н. э были отчеканены первые монеты, что изменило торговлю во всем древнем мире, пишет Arkeonews.

Позже город стал столицей западной провинции Персидской империи Ахеменидов и обозначал западный конец "Королевского пути", соединявший Анатолию с центром Персии. Сегодня это одно из самых богатых археологических мест Турции.

Недавно обнаруженная статуя имеет высоту 2,2 метра и изображает молодого человека, стоящего в полный рост. Эксперты датируют ее первой половиной V века до н. э. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой объявил об этой находке, отметив, что она "прольет новый свет на древнюю культуру региона". Раскопки производились в районе Салихли под координацией Главного управления культурного наследия и музеев.

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Статуя привлекла внимание благодаря своему чрезвычайному состоянию сохранения. Хотя она была найдена в двух больших частях, а ноги и несколько мелких фрагментов до сих пор отсутствуют, лицо, руки и резные детали сохранились в отличном состоянии.

Это произошло благодаря тому, что в римский период скульптуру использовали в качестве строительного материала и положили лицом вниз под булыжную мостовую колонны Сардов. Скрытая под землей почти 2000 лет, она избежала значительной части эрозии и повреждений от погодных условий, обычно влияющих на древние мраморные скульптуры.

Прямая осанка фигуры и длинные волосы отражали стили, распространенные в VI веке до н. е. Фото: Ministry of Culture and Tourism on Minister Mehmet Nuri Ersoy

Художественные детали тоже сделали эту находку необычной. Прямая осанка фигуры и длинные волосы отражали стили, распространенные в VI веке до н. э., в то время как тщательно вытесанные лица и руки указывали на дату начала V века до н. э. Юноша носил тяжелый гиматион поверх более легкого хитона, а под ним — еще одну одежду с горизонтальными линиями. Исследователи отметили, что такое сочетание одежды не встречалось на подобных статуях ни в Анатолии, ни на материковой Греции.

Вместо того чтобы соблюдать исключительно греческие художественные традиции, скульптура сочетала классические эгейские стили с местной лидийской одеждой. Специалисты считают, что это сочетание отражало уникальную культурную идентичность Сарда, где переплетались персидские, греческие и лидийские влияния. В правой руке фигура, судя по всему, держит плод, возможно, айвы, который, вероятно, был преподнесен как жертва божеству.

Большие мраморные изваяния раннеклассического периода редко сохранились в таком полном состоянии в любой части Средиземноморья. Исследователи надеются, что эта скульптура поможет лучше понять жизнь высшего класса Сард во времена, когда разные культуры формировали как политику, так и искусство.

Эксперты по консервации тщательно изучат мрамор на наличие остатков древней краски, поскольку многие скульптуры того периода изначально были ярко раскрашены. Большую часть поверхности до сих пор покрывают толстые слои затвердевшего грунта, поэтому очистка будет происходить медленно во избежание удаления сохраненного пигмента.

После завершения консервации, научного исследования и реставрации статуя станет частью постоянной экспозиции Музея Манисы. Эта находка демонстрирует неизменную историческую важность Сардов и предоставила исследователям еще одно ценное доказательство о людях, верованиях и художественных традициях, сформировавших один из самых выдающихся городов античного мира.

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