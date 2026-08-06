2 миллиона монет и сотня килограммов золота: найдена гробница забытого императора Китая (фото)

На протяжении веков китайский император Лю Хэ, правивший всего 27 дней, оставался лишь кратким упоминанием в исторических источниках, пока археологи не обнаружили его гробницу под горой Годунь в провинции Цзянси. Под землёй скрывалась одна из самых богатых гробниц династии Хань, в которой находились огромные количества золота, бронзовых монет, древних рукописей и редких сокровищ.

Раскопки начались после того, как в марте 2011 года жители деревни Гуаньси, расположенной недалеко от Наньчана, заметили подозрительный туннель. Археологи осмотрели место и обнаружили шахту, простирающуюся на глубину почти 15 метров до внешней деревянной камеры древней гробницы, пишет Arkeonews.

Эта находка побудила Национальное управление культурного наследия Китая начать в апреле 2011 года масштабные спасательные раскопки. В течение почти пяти лет работы исследователи изучили девять гробниц, погребальную яму с лошадью и колесницей, а также остатки укрепленного поселения площадью около пяти квадратных километров.

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Археологи извлекли почти два миллиона бронзовых монет "у-чжу" весом более 10 тонн Фото: Yang Yun- Chı Culture

Нефритовая печать позволила идентифицировать владельца одной из гробниц как Лю Хэ, внука императора У. В 74 году до н. э. Лю Хэ стал императором, но пробыл на троне всего 27 дней, после чего придворные чиновники сместили его, обвинив в недальновидности и неподобающем поведении. Позже он получил в владение уезд Хайхунь и провёл остаток жизни вдали от императорской власти. Хотя древние летописи изображали его как неудачного правителя, содержимое его гробницы дало более подробное представление о его статусе.

Археологи извлекли почти два миллиона бронзовых монет "у-чжу" весом более 10 тонн, что делает эту находку крупнейшим кладом древней китайской валюты, обнаруженным в одной гробнице. Исследователи также обнаружили примерно 115–120 килограммов золота, распределенного между около 480 предметами, среди которых были слитки в форме копыт, золотые пластины и бруски. По данным Провинциального института культурных памятников и археологии Цзянси, ни в одной другой гробнице династии Хань не было найдено более крупной или разнообразной коллекции золотых артефактов.

О первых значительных находках было объявлено в декабре 2015 года Фото: Xinhua

Среди наиболее важных находок — бронзовое зеркало для прихорашивания, на котором, по мнению исследователей, изображен древнейший портрет Конфуция. С помощью гиперспектральной съемки специалисты впоследствии обнаружили выцветшие надписи, описывающие Конфуция и нескольких его учеников.

Также были обнаружены тысячи бамбуковых пластин, на которых сохранились редкие версии классических китайских текстов, в частности "Беседы", "Книга песен", "Книга обрядов" и "Летопись весны и осени". Некоторые из этих рукописей считались утраченными на протяжении почти 1800 лет.

Исследователи также обнаружили примерно 115–120 килограммов золота, распределенного между примерно 480 предметами Фото: Yang Yun- Chı Culture

Расположение этих рукописей свидетельствовало о том, что они составляли тщательно упорядоченную личную библиотеку, а не были простыми погребальными дарами. Исследователи полагают, что они отражали интерес Лю Хэ к конфуцианской философии и ритуальным традициям. Хотя эти открытия не опровергают критику, зафиксированную в древних исторических источниках, они показывают, что бывший император ценил науку и обладал впечатляющей коллекцией важных текстов.

За пределами главной погребальной камеры археологи обнаружили погребальную яму с лошадью и колесницей — первый подобный экземпляр, найденный к югу от реки Янцзы. Вместе с окружающими гробницами и остатками поселения это место дало ценную информацию о политике, экономике, погребальных обычаях и повседневной жизни во времена династии Западная Хань.

Среди находок были слитки в форме копыт, золотые пластины и бруски Фото: Visual China

О первых значительных находках было объявлено в декабре 2015 года, когда это место вошло в десятку лучших археологических открытий года в Китае. Исследования продолжались ещё долгое время после этого: инфракрасное сканирование помогло экспертам расшифровать повреждённые бамбуковые тексты, а современные методы визуализации позволили обнаружить детали, невидимые невооружённым глазом. В музее, построенном на месте раскопок, сейчас экспонируется более 1000 артефактов, найденных в ходе раскопок.

В музее, построенном на месте раскопок, сейчас выставлено более 1000 артефактов, найденных в ходе раскопок Фото: VCG

Гробница императора Лю Хэ стала одним из важнейших археологических открытий в современном Китае. Она продемонстрировала, как археология может расширить исторические знания, предоставляя доказательства, которых не могут дать одни только письменные источники.

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