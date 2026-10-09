Первые фараоны Древнего Египта забирали с собой в могилу всю свою свиту: их ждал жуткий конец

Новый анализ черепов возрастом 5000 лет показывает, какой жуткой смертью умерли придворные фараонов Первой династии.

100 лет назад египтологи обнаружили большое количество дополнительных захоронений вокруг погребальных комплексов фараонов Первой династии. Открытие указывало на то, что эти люди, которые являлись свитой фараонов, специально были убиты. Хотя то, как были убиты эти придворные остается загадкой, ученые обнаружили у некоторых из них травмы головы, нанесенные острым предметом. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Environmental Archaeology, пишет Popular Mechanics.

В 1920-х годах египтологи проводили раскопки в древнем городе Абидос, где расположены захоронения фараонов Древнего Египта из Первой династии эпохи Раннего царства (3120 — 2649 годы до н. э.). Рядом с гробницами фараонов были обнаружены сотни дополнительных захоронений. Ученые предположили, что это придворные фараонов, которых специально убили, чтобы те сопровождали правителя в загробном мире и прислуживали ему там. Эта практика возникла при втором фараоне Первой династии по имени Хор Аха и считается, что она исчезла уже к началу эпохи Второй династии, то есть в районе 3000 года до н.э.

Ученые решили провести новое исследования обнаруженных 100 лет назад черепов, возрастом около 5000 лет, и провести их новый анализ, чтобы лучше понять предполагаемый ритуал человеческого жертвоприношения в Древнем Египте. По словам ученых, непонятно, почему на одних черепах видны явные следы смертельных травм, нанесенных острым предметом, тогда как на других признаков насилия нет. Авторы исследования обнаружили линейные переломы черепа, характерные для травм, нанесенных острым предметом.

По мере эволюции погребальных обрядов египтяне перестали лишать жизни придворных фараона, заменив их статуэтками ушебти Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquites

Существует множество изображений фараонов, которые убивают врагов булавой, но удар булавой вызывает вдавленные переломы, совершенно не похожие на те, что наблюдались на черепах. Обнаруженные переломы черепа обычно возникают при ударе широким плоским острым предметом. На переломах не было следов заживления, а значит они были нанесены непосредственно перед смертью. Таким образом, весьма вероятно, что именно эти удары стали причиной смерти.

Но удар, нанесенный острым предметом, с большой долей вероятности должен был расколоть череп, но подобных трещин обнаружено не было. Ученые не исключают возможности того, что эти удары могли быть нанесены уже после естественной смерти придворных фараона, или же их предварительно отравили или задушили.

Авторы исследования говорят, что первоначальная гипотеза о практике жертвоприношения придворных фараона после его смерти может быть верной, но новые данные делают эту гипотезу не такой однозначной.

По словам ученых, по мере эволюции погребальных обрядов египтяне перестали лишать жизни придворных фараона, заменив их статуэтками ушебти, которых размещали в гробницах правителей. Ушебти должны были выполнять всю необходимую работу в загробном мире вместо фараона.

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