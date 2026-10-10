Гігантські черепахи майже вимерли: тепер у одному місці на Землі їх більше, ніж людей (фото)

Вчені вперше за 30 років провели точний підрахунок гігантських черепах, які мешкають лише на одному острові Сейшельського архіпелагу.

До XV століття острів Альдабра, що входить до складу Сейшельських островів в Індійському океані, був справжнім раєм для гігантських черепах виду Aldabrachelys gigantea. Але потім їхня чисельність почала зменшуватися. До XIX століття залишилося менше 1000 особин. Тепер же вчені підрахували кількість черепах і отримали дивовижний результат: цих тварин більше, ніж людей, що мешкають на Сейшелах. Результати дослідження опубліковано в журналі Ecology and Evolution, пише ScienceAlert.

У доколоніальну епоху у гігантських черепах на острові Альдабра було дуже мало природних ворогів. Тому вони могли жити дуже довго, і їх було багато. Але у XV столітті тут почали з’являтися європейські дослідники та звичайні моряки. Для мореплавців острів, населений величезними повільними черепахами, ставав легким джерелом їжі. Тому кількість черепах почала різко скорочуватися. До XIX століття на острові Альдабра залишилося менше 1000 гігантських черепах.

Вчені підрахували кількість черепах і отримали дивовижний результат: цих тварин більше, ніж людей, які мешкають на Сейшелах Фото: ScienceAlert

Тепер же вчені вперше з середини 90-х років минулого століття підрахували кількість черепах, що мешкають на острові, і результат виявився дивовижним. Понад 180 000 гігантських черепах зараз мешкають на острові, що перевищує кількість людей на Сейшельських островах.

Вчені зазначають, що рекордна чисельність цих тварин є наслідком природоохоронних заходів. У 1981 році острів Альдабра отримав статус суворо охоронюваного природного заповідника з метою сприяння відновленню популяції черепах. Дослідники зазначають, що нинішня чисельність популяції черепах є еталоном для її моніторингу в найближчі десятиліття.

Хоча зараз цим черепахам уже не загрожують голодні мореплавці, існують інші небезпеки: підвищення рівня моря та посухи, спричинені зміною клімату. Також на острові мешкають здичавілі кішки та щури, які полюють на яйця та дитинчат черепах.

Нагадуємо, що довжина гігантських черепах сягає 100–120 см, а жити вони можуть до 180–200 років.

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