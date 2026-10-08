Черепасі Джонатану майже 200 років: розкрито таємницю найстарішої сухопутної тварини у світі (фото)

У новому дослідженні вчені нарешті змогли з’ясувати, як Джонатану вдається залишатися повним сил у віці 194 років.

Черепаха Джонатан вважається найстарішою сухопутною твариною у світі, оскільки їй уже майже 200 років. У 1882 році — через кілька десятиліть після народження на Сейшельських островах — його перевезли на острів Святої Єлени, розташований у південній частині Атлантичного океану. Довгий час вчені не могли зрозуміти, як Джонатану вдається залишатися повним сил у такому віці, але тепер, схоже, їм це вдалося, пише Gizmodo.

На момент прибуття на острів черепаха Джонатан була вже дорослою особиною, тому вчені оцінюють її вік у 192–194 роки. Отже, Джонатан був уже повністю сформованою дорослою черепахою в ті часи, коли Авраам Лінкольн і Чарльз Дарвін перебували на піку своєї діяльності.

Відомо, що Джонатан належить до виду гігантських сейшельських черепах (Aldabrachelys gigantea), відомих своїм неймовірним довголіттям. Однак навіть серед своїх родичів Джонатан вирізняється неймовірним довголіттям. Але в чому ж його секрет?

У ході нового дослідження міжнародна група вчених вирішила за допомогою генетичного аналізу з’ясувати, як Джонатану вдалося прожити таке довге життя. Зазначимо, що попередні дослідження показали, що середня тривалість життя гігантських сейшельських черепах становить близько 80 років, а максимальна, ймовірно, сягає 96. Таким чином, з точки зору довголіття Джонатан є унікальним представником свого виду.

Джоатан — довгожитель серед черепах і сухопутних тварин Фото: Joe Hollins

За словами автора дослідження, доктора Стівена Кларка, вони разом із колегами отримали зразок ДНК довгожителя, секвенували його геном, а потім порівняли його з геномами чотирьох гігантських сейшельських черепах різного віку — від 5 років до дорослих черепах віком близько 90 років.

Результати показали, що Джонатан має 287 унікальних варіантів генів, зокрема ті, що беруть участь у процесах репарації ДНК, підтримання довжини теломер, регуляції рівня інсуліну, функціонування мітохондрій та захисту від онкологічних захворювань. По суті, у Джонатана були виявлені гени, які додатково уповільнюють процес старіння. Не менш цікаво те, що у черепахи Джонатана також є особливо стабільні регулятори генів, які підтримують нормальну роботу його клітин ще довго після того, як у інших особин виникли б проблеми.

Отже, вчені дійшли висновку, що саме певний набір генів дозволяє Джонатану протистояти генетичному зносу протягом десятиліть.

Інші новини науки