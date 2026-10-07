Привид Анд несподівано потрапив у кадр: хороші новини — цей рідкісний вид все ще існує

Рідкісна й чарівна андська кішка потрапила в об’єктив фотопастки — це свідчить про ефективність заходів щодо збереження виду.

Надзвичайно рідкісна й чарівна андська кішка (Leopardus jacobita), також відома як "привид Анд", потрапила в об’єктив фотопастки, встановленої вченими: експерти вважають, що це доводить ефективність природоохоронних заходів, що вживаються для збереження видів, пише IFLScience.

Відомо, що андські кішки мініатюрні, красиві та належать до видів котячих Америки, які перебувають під найбільшою загрозою зникнення. Тепер вченим нарешті вдалося отримати знімок "привида Анд" — тварину помітили на природоохоронній території Ла-Паюнія. Вчені зазначають, що це хороші новини, оскільки вид уже перебуває у вразливому становищі — у дикій природі залишилося всього близько 2200 особин.

За даними співробітників аргентинського відділення Товариства охорони дикої природи (WCS), цьогорічний рік став третім поспіль, коли вченим вдалося зафіксувати присутність андських кішок у цьому районі. Марія Хосе Больгері зазначає, що кожне таке відкриття — чудова новина, оскільки воно підтверджує, що андська кішка все ще мешкає в цих краях, а природоохоронні зусилля приносять конкретні результати.

Зазначається, що вчені проводили спостереження протягом багатьох років, але раніше їм не вдавалося зафіксувати присутність цього виду. З 2005 року WCS вивчає ареал поширення андських кішок, що допомагає розробляти стратегії їхнього захисту. Ці кішки полюють на гірських віскаш — гризунів, споріднених із шиншилами; чисельність віскаш останнім часом скорочується. Ще однією загрозою для виду є фермери, які намагаються захистити свою худобу. Кішки також можуть загинути під колесами автомобілів.

За два десятиліття роботи вченим вдалося запровадити природоохоронні заходи, що сприяють уповільненню скорочення популяції. Ці заходи включають модернізацію загонів, використання сторожових собак для охорони худоби та встановлення нічного освітлення для відлякування диких котів та інших хижаків. Статистика свідчить про те, що 85% фермерів, які впровадили ці заходи, зменшили втрати худоби, а 89% відмовилися від полювання на хижаків та птахів-падальників.

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