Хижі риби, що пересуваються по суші, заполоняють США: влада закликає відрубати їм голови

Інвазивний вид риб з Азії все глибше проникає в американські штати — влада закликає місцевих мешканців самостійно боротися з хижаками.

Північний змієголовий — інвазивна азіатська хижа риба, відома своєю агресивною поведінкою та дивовижною здатністю дихати повітрям і виживати поза водою протягом кількох днів. Дослідники помітили, що представники цього виду здатні пересуватися по суші й буквально захоплюють все нові території в США — у зв’язку з цим влада закликає місцевих жителів відрубувати голови інвазивним хижакам, пише Daily Mail.

Вперше цей вид було виявлено в Середній Атлантиці та на Східному узбережжі США ще у 2022 році, але нещодавно дослідники помітили першу особину й у штаті Міссурі — це означає, що інвазивний вид просувається й захоплює нові території.

За словами еколога з питань інвазивних видів Анджели Соколовської, їй та її колегам вперше вдалося підтвердити наявність цього виду на території штату Міссурі. Це вказує на те, що риба проникає до штату з відомих популяцій, які мешкають нижче за течією в Арканзасі. Влада попереджає рибалок: спійману рибу ні в якому разі не можна випускати назад у водойму.

Північні змієголові здатні дихати повітрям і виживати на суші протягом кількох днів, а тому недостатньо просто залишити їх на березі, щоб хижаки загинули. Натомість вчені закликають вбивати рибу, відрубуючи їй голову, випатравши її або помістивши в герметичний пластиковий пакет.

Соколовський зазначає, що на сьогодні цей інвазивний вид уже виявлено у двох річкових системах, але вчені припускають, що риби продовжуватимуть поширюватися. Очікується, що інвазивний вид і надалі негативно впливатиме на місцеві екосистеми, оскільки північний змієголов конкурує за ресурси з місцевими популяціями риб.

Північні змієголові — хижі риби, а тому, ймовірно, полюватимуть на місцеві види, зокрема на малоротого окуня. Ще одна загроза полягає в тому, що інвазивний хижак розмножується з жахливими темпами: самки здатні відкладати до 15 000 ікринок за раз і нереститися до п’яти разів на рік. Мальки вилуплюються вже через кілька днів, що дозволяє популяції стрімко зростати після того, як вид оселяється на новій території.

Не меншого занепокоєння викликає й апетит цієї риби. Будучи верховним хижаком, змієголов харчується рибою, жабами, раками та іншими водними мешканцями, порушуючи природний баланс водойм і конкуруючи за їжу з місцевими видами.

Зазначимо, що цю рибу легко впізнати: північні змієголові мають довге, струнке тіло, витягнутий спинний плавець, що простягається майже по всій довжині спини, та плямисте коричневе забарвлення, яке нагадує забарвлення удава. Дорослі особини можуть досягати майже метра в довжину.

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