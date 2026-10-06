Гігантські акули дедалі частіше виривають улов з рук рибалок: таку поведінку зняли на відео вперше (відео)

Вперше в історії вдалося зняти на камеру таку рідкісну поведінку хижаків, коли велика біла акула вихоплює рибу з волосіні.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для одних із найгрізніших хижаків на Землі — великих білих акул. Як правило, гігантські хижаки самостійно полюють в океані, але тепер вчені помітили, що хижаки дедалі частіше претендують на ту саму здобич, що й люди, пише Daily Mail.

Протягом останніх трьох років рибалки біля узбережжя Массачусетсу почали помічати, що великі білі акули дедалі частіше відкушують шматки від риби, яку в цей момент намагаються витягнути рибалки. Нещодавно таку поведінку, коли акула хапає рибу, вдалося вперше зняти під водою.

Унікальне відео демонструє рідкісний приклад так званого "хижацтва акул щодо улову" і було знято біля узбережжя Кейп-Кода дослідником та фотографом National Geographic Браяном Скеррі, уродженцем Массачусетсу, який має за плечима понад 10 000 годин підводних зйомок.

За словами Скеррі, щоб зняти унікальні кадри, він співпрацював із місцевими капітанами чартерних суден — це дозволило визначити райони, де проблема хижацтва акул стоїть найгостріше. Після кількох днів підводних зйомок фотографу нарешті вдалося зафіксувати момент, коли акула схопила рибу під водою.

На унікальних кадрах, знятих вперше, видно, як молода самка великої білої акули стрімко піднімається з каламутної глибини, а потім розвертається й пливе геть. За словами самого Скеррі, все відбулося неймовірно швидко — менш ніж за секунду акула промчала, захопивши здобич, а потім усе закінчилося.

Зазначимо, що хижацтво акул щодо улову — явище не нове. Попередні дослідження вже показали, що акули крадуть рибу з гачків та з сіток рибалок уже понад століття. Ще в 1930 році письменник Ернест Гемінґвей описав таку поведінку хижаків, спостерігаючи за акулами на півдні — біля Багамських островів. Але сьогодні, за словами вчених, рибалки біля узбережжя Кейп-Кода зіткнулися з неймовірним сплеском активності акул, якого не спостерігалося в останні десятиліття.

За словами вчених, білі акули ледь не зникли у Північній Атлантиці, але зараз ці хижаки нарешті відновлюють свою чисельність до нормального рівня. Їхня популяція особливо чисельна біля Кейп-Кода завдяки колонії сірих тюленів чисельністю від 30 до 50 тисяч особин, що мешкають уздовж узбережжя. Завдяки захисту, передбаченому Законом про охорону морських ссавців 1972 року, чисельність тюленів різко зросла, а слідом за нею почала відновлюватися й популяція акул.

Спостереження показують, що, подібно до людей, акули відвідують цю ділянку узбережжя в період з травня по жовтень, коли вода нагрівається. Результати попередніх досліджень свідчать, що в період з 2015 по 2018 рік у водах біля мису Кейп-Код побувало близько 800 великих білих акул, що робить цю акваторію місцем однієї з найгустіших сезонних концентрацій цього виду на планеті.

Вчені зазначають, що це хороші новини для морської екосистеми, але ймовірність близького контакту між акулами та людьми значно зросла. Тепер капітани човнів заявляють, що акули дедалі частіше нападають на рибу, яку вони ловлять. У результаті рибалкам вдається витягнути з води лише голову, а хижаки можуть переслідувати човни, щоб дістати залишки здобичі.

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