"Щелепи" у реальності: після повені на вулицях містечка несподівано помітили акулу

Коли в соціальних мережах з’явилися фотографії акули, що плавала вулицею, багато хто подумав, що ці знімки — справа рук штучного інтелекту. Але насправді хижак виявився цілком реальним.

Минулих вихідних акулу помітили, коли вона плавала житловою вулицею в Серф-Сіті — містечку на острові Лонг-Біч, штат Нью-Джерсі, США. На перший погляд може здатися, що знімки акули посеред жвавої вулиці — не більше ніж зображення, створене штучним інтелектом. Однак вчені зазначають, що акула на знімках цілком реальна, пише IFLScience.

За словами експертів, відео виявилося справжнім, а акула потрапила на вулиці містечка внаслідок повені. Втім, незважаючи на сценарій, схожий на фільм "Щелепи", вчені зазначають, що нам нема чого боятися: на кадрах зображено зовсім не хижака з моторошного фільму, що нишпорить містом у пошуках здобичі. Швидше за все, йдеться про звичайну куню акулу (Mustelus canis) — довжина цих риб у середньому становить лише близько 120 сантиметрів, і, на щастя, вони не становлять загрози для людей.

Навіть якби така акула вирішила напасти на людину, наслідки її укусів не були б настільки катастрофічними. Справа в тому, що у цього виду низькі, плоскі зуби, пристосовані скоріше для подрібнення панцирів ракоподібних, ніж для розривання плоті.

Відомо, що акула опинилася в житловому районі містечка після того, як на східне узбережжя США обрушився потужний шторм, відомий як "норістер". Норістери — це позатропічні циклони, названі так через переважаючий напрямок вітру. Вони формуються в західній частині Північної Атлантики, приносячи сильні вітри, проливні дощі та прибережні повені в цей регіон Північної Америки.

Коли подібні шторми наганяють морську воду на сушу, морські мешканці можуть легко опинитися там разом із хвилями. Прибережні містечка, розташовані на вузьких бар’єрних островах (таких як Лонг-Біч), особливо вразливі перед подібними повенями.

Вчені зазначають, що нещодавній шторм видався надзвичайно сильним і раннім для цього сезону. Статистика свідчить про те, що 200 000 людей залишилися без електрики, а понад 550 рейсів було скасовано. Також повідомлялося про одного загиблого — 56-річного чоловіка, якого вбило дерево, що впало.

Зазначимо, що напади акул для Нью-Джерсі — зовсім не новина. У період з 1 по 12 липня 1916 року узбережжя штату сколихнула серія з п’яти нападів акул: четверо людей загинули, ще одна людина отримала серйозні травми.

Серія нападів хижаків викликала паніку, оскільки вважалося, що в помірних широтах такого не трапляється. Курорти втратили значну частину літніх доходів, а влада найняла мисливців і призначила винагороду за затримання винуватця. Відомо, що в той період проблема аж ніяк не обмежувалася узбережжям, оскільки 11-річний хлопчик отримав смертельні поранення, граючись у струмку приблизно за 25 кілометрів від моря.

Вчені зазначають, що причини цих дванадцяти днів жаху досі залишаються нез’ясованими. Дехто вважає, що за нападами стояла одна-єдина акула з особливо агресивним характером, хоча остаточних доказів цієї версії так і не було знайдено.

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