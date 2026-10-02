В Індійському океані виявлено новий вид акул: з великим носом і тілом, що світиться (фото)

У новому дослідженні вчені описали новий вид крихітної світлової акули, яка виглядає так, ніби здивована власним відкриттям.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів — деякі з них досі невідомі науці. Тепер у глибоких водах біля узбережжя Маврикія, у південно-західній частині Індійського океану, відкрито абсолютно новий вид світлових акул, пише IFLScience.

Новий вид отримав назву Etmopterus bulbosus — на цю думку вчених надихнуло велике цибулиноподібне рило акули. Вид відомий лише за одним екземпляром, виявленим на глибині від 400 до 500 метрів і піднятим на поверхню під час тралення. Рід Etmopterus є досить численним і налічує 43 відомі види, об’єднані в групи близькоспоріднених особин зі схожими морфологічними ознаками. Вчені зазначають, що новий вид було віднесено до клади E. Pusillus, хоча автори відзначають його схожість з іншим видом — E. Sentosus — через наявність збільшеної ділянки шкірних зубчиків.

Дослідники зазначають, що довжина виловленої самки від кінчика носа до кінчика хвоста становить усього 21,5 сантиметра — цей вид отримав назву "великоноса світиться акула". Тіло риби має характерний злегка пурпуровий відтінок на тлі переважно коричнево-чорного забарвлення.

Новий вид світлових акул, що вирізняється своєю опуклою мордою, претендує на звання найменшої акули в історії Фото: S.V. Bogorodsk

Міжнародний союз охорони природи визначив статус охорони 40 із 43 видів цього роду:

36 видів вважаються такими, що викликають найменші побоювання;

щодо 3 видів даних недостатньо;

1 категорія вважається вразливою.

На щастя, оскільки більшість цих акул мешкає на глибинах, що перевищують рівень донного тралення, вони значною мірою захищені від негативного впливу рибальського промислу.

Зазначимо, що на сьогодні найменшою акулою у світі вважається карликова світловіюча акула, довжина якої у дорослому віці не перевищує 21,2 сантиметра. Однак тепер вчені вважають, що новий вид, ймовірно, може скласти їй конкуренцію.

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