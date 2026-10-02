В Индийском океане найден новый вид акул: с большим носом и светящимся телом (фото)

В новом исследовании ученые описали новый вид крошечной светящейся акулы, который выглядит так, словно удивлен собственному открытию.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов — некоторые из них все еще неизвестны науке. Теперь в глубоких водах у побережья Маврикия, в юго-западной части Индийского океана, открыт совершенно новый вид светящихся акул, пишет IFLScience.

Новый вид получил название Etmopterus bulbosus — ученых натолкнуло на эту мысль крупное луковицеобразное рыло акулы. Вид известен лишь по одному экземпляру, обнаруженному на глубине от 400 до 500 метров и поднятому на поверхность в ходе траления. Род Etmopterus весьма многочислен и включает 43 известных вида, объединенных в группы близкородственных особей со схожими морфологическими признаками. Ученые отмечают, что новый вид был отнесен к кладе E. Pusillus, хотя авторы отмечают его сходство с другим видом — E. Sentosus — из-за наличия увеличенного участка кожных зубчиков.

Исследователи отмечают, что длина пойманной самки от кончика носа до кончика хвоста составляет всего 21,5 сантиметра — вид получил название "большеносая светящаяся акула". Тело рыбы имеет характерный слегка пурпурный оттенок на фоне преобладающей коричнево-черной окраски.

Новый вид светящихся акул, отличающийся своей вздутой мордой, претендует на звание самой маленькой акулы в истории Фото: S.V. Bogorodsk

Международный союз охраны природы оценил охранный статус 40 из 43 видов этого рода:

36 видов считаются вызывающими наименьшие опасения;

о 3 недостаточно данных;

1 категория считается уязвимой.

К счастью, поскольку большинство этих акул обитает на глубинах, превышающих уровень донного траления, они в значительной степени защищены от негативного воздействия рыболовного промысла.

Отметим, что сегодня самой маленькой акулой в мире считается карликовая светящаяся акула, длина которой во взрослом состоянии не превышает 21,2 сантиметра. Однако теперь ученые считают, что новый вид, вероятно, может составить им конкуренцию.

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