"Челюсти" наяву: после наводнения на улицах городка неожиданно заметили акулу

Когда в социальных сетях появились фото акулы, плавающей по улице, многие подумали, что снимки — дело рук искусственного интеллекта. Но на самом деле хищник оказался весьма реальным.

В минувшие выходные акулу заметили плывущей по жилой улице в Серф-Сити — городке на острове Лонг-Бич, штата Нью-Джерси, США. На первый взгляд, может показаться, что снимки акулы посреди оживленной улицы — не более чем изображение, созданное искусственным интеллектом. Однако ученые отмечают, акула на снимках вполне реальна, пишет IFLScience.

По словам экспертов, видео оказалось подлинным, а акула забрела на улицы городка в результате наводнения. Впрочем, несмотря на сценарий, похожий на фильм "Челюсти", ученые отмечают, что нам нечего бояться: на кадрах запечатлен вовсе не хищник из жуткого фильма, рыщущий по городу в поисках добычи. Скорее всего, речь идет об обыкновенной куньей акуле (Mustelus canis) — длина этих рыб в среднем составляет всего около 120 сантиметров, и, к счастью, они не представляют угрозы для людей.

Даже если бы такая акула решила напасть на человека, последствия ее укусов не были бы столь катастрофическими. Дело в том, что у этого вида низкие, плоские зубы, приспособленные скорее для дробления панцирей ракообразных, чем для разрывания плоти.

Известно, что акула оказалась в жилом районе городка после того, как на восточное побережье США обрушился мощный шторм, известный как нористер. Нористеры — это внетропические циклоны, названные так из-за преобладающего направления ветра. Они формируются в западной части Северной Атлантики, принося сильные ветры, проливные дожди и прибрежные наводнения в этот регион Северной Америки.

Когда подобные штормы нагоняют морскую воду на сушу, морские обитатели могут легко оказаться перенесенными туда вместе с волнами. Прибрежные городки, расположенные на узких барьерных островах (таких как Лонг-Бич), особенно уязвимы перед подобными наводнениями.

Ученые отмечают, что недавний шторм казался чрезвычайно сильным и ранним для этого сезона. Статистика свидетельствует о том, что 200 000 человек остались без электричества, а более 550 рейсов были отменены. Также сообщалось об одном погибшем — 56-летнего мужчину погубило упавшее дерево.

Отметим, что нападения акул для Нью-Джерси — вовсе не ново. В период с 1 по 12 июля 1916 года побережье штата потрясла серия из пяти нападений акул: четверо человек погибли, еще один получил серьезные травмы.

Череда нападений хищников вызвала панику, поскольку считалось, что в умеренных широтах подобное не происходит. Курорты лишились значительной части летней выручки, а власти наняли охотников и назначили награду за поимку виновника. Известно, что в тот период проблема вовсе не ограничивалась побережьем, поскольку 11-летний мальчик получил смертельные ранения, играя в ручье примерно в 25 километрах от моря.

Ученые отмечают, что причины этих двенадцати дней ужаса до сих пор не ясны. Некоторые полагают, что за нападениями стояла одна-единственная акула с особо агрессивным нравом, хотя окончательных доказательств этой версии так и не было найдено.

Другие новости науки