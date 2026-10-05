Живет до 120 лет и неприглядно выглядит: названо самое странное морское существо в мире (фото)

Исследователи рассказали о странном виде, который живет на дне океана, необычно выглядит и считается невероятным деликатесом.

Океан покрывает большую часть поверхности Земли и является домом для невероятного количества вида, и некоторые из них выглядят весьма странно. Например, в водах Тихого и Индийского океанов обитает невероятно странный морской огурец вида Holothuria (Microthele) whitmaei, известный как голотурия, пишет Science Alert.

По словам исследователей, представители этого вида внешне напоминают экскременты и носит весьма любопытное название "black teatfish", что дословно переводится как "черная рыба с сосками". С другой стороны, эти морские огурцы высоко ценятся как деликатес в некоторых культурах, но уже более 10 лет числятся в списке исчезающих видов.

Однако в недавнем исследовании ученые обнаружили нечто еще более любопытное — представители этого вида способны жить более 120 лет. В ходе генетического исследования, длившегося более 20 лет, команда под руководством биолога Свена Утике из Австралийского института морских наук обнаружила, что этот вид практически не растет, но при этом способен жить поразительно долго.

Известно, что некоторые виды морских ежей способны доживать до 100 лет, но ученые были удивлены, обнаружив такую продолжительность жизни у Holothuria (Microthele) whitmaei. По сути, это первый известный вид морских огурцов, продолжительность жизни которого превышает столетие.

Отметим, что исследование началось в 2000 году, когда Утике и его коллеги пытались решить одну весьма сложную задачу. Дело в том, что H. whitmaei ценится как деликатес, известный под названием "беш-де-мер" (сушеный трепанг). В результате численность вида в районе Большого Барьерного рифа сократилась настолько, что промысел голотурий был полностью запрещен.

Утике и его коллега Джон Бензи попытались провести учет популяции, но столкнулись с трудностями при попытке отследить изменения численности во времени. Как правило, ученые оставляют метки на особях, а затем возвращаются, чтобы проверить, кто из них выжил, а кто нет. Однако это не сработает с морскими огурцами, поскольку физические метки обычно отпадают через несколько недель или месяцев. Поэтому ученые использовали другой метод — анализ ДНК.

Один из морских огурцов, сфотографированных у острова Лизард на Большом Барьерном рифе Фото: IScience

Команда собрала образцы тканей у особей черного морского огурца в нескольких точках Большого Барьерного рифа Австралии и использовали их ДНК в качестве уникального идентификатора. Метод сработал. Ученые вернулись на риф через полгода, а затем снова — через год. Полученные результаты позволили им опознать ранее встреченных особей и подтвердить, что популяция не восстанавливается после чрезмерного вылова.

Но ученые обнаружили нечто еще более любопытное: оказалось, что представители этого вида могут жить до невероятных 120 лет. В 2024 году ученые вернулись на одно из мест первоначального сбора образцов — к островку Берд-Айлет (Bird Islet) у острова Лизард на Большом Барьерном рифе — и принялись искать черных морских огурцов. В общей сложности им удалось обнаружить 53 особи.

Исследователи взвесили и измерили каждое животное, взяли небольшой образец ткани и осторожно вернули их на морское дно. Затем они извлекли из хранилища образцы ДНК двадцатичетырехлетней давности, чтобы проверить, совпадут ли они с данными найденных особей. Результат оказался поразительным: 31 из 52 успешно проанализированных особей генетически полностью совпала с образцами, собранными в 2000 году.

Любопытно, что еще в 2000 году эти особи были полностью взрослыми морскими огурцами длиной от 26 до 42 сантиметров, что близко к максимальным размерам для данного вида. Оказалось, что за это время морские огурцы совсем не выросли, а некоторые и вовсе уменьшились в размерах.

Далее ученые рассчитали, с какой скоростью взрослые особи исчезают из популяции, а затем на основе этого показателя рассчитали, как долго может сохраняться данная группа особей. Согласно модели, к моменту достижения животными возраста 123,3 года в живых могло оставаться около 1% популяции.

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