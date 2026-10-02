Соленые огурцы светятся как лапочки под действием тока: ученые бьются над этой загадкой десятилетия

Инженер-электрик из Портлендского государственного университета решил разобраться в том, почему соленые огурцы зажигаются как лампочки, когда через них проходит ток.

Если начадить огурец на две металлические вилка и подключить их к розетке, один из концов соленого овоща засветится оранжевым светом. Несмотря на то, что такой опыт часто проводят на школьных уроках физики, эксперты до сих пор не знали, что именно происходит.

Инженер-электрик Джош Мендес выяснил, что ответ кроется в сочетании двух конкурирующих теорий. Об этом заявила пресс-служба университета, рассказав об открытии ученого.

Дело в том, что соленые огурцы хорошо проводят электрический ток, так как они в буквальном смысле пропитаны солевым раствором. Одна из теорий гласит, что электричество нагревает огурец, вызывая испарение жидкости. В процессе образуются газовые пузыри и появляется неприятный запах – смесь аромата подгоревшего огурца и раскаленного металла. Газовые пузыри препятствуют прохождению тока, из-за чего температура огурца падает. Пузыри уменьшаются, и проводящий рассол снова устремляется к электроду (в данном случае — к вилкам).

“Когда вода возвращается к электроду, между жидкостью и электродом проскакивает небольшая искра — точно так же, как когда вы касаетесь дверной ручки и получаете удар статическим электричеством. Но это объясняет не все происходящее”, - говорит Мендес.

К примеру, ученые не могли объяснить, почему начинает светиться только один конец огурца.

Согласно другой гипотезе, электролиз провоцирует химическое воспламенение, расщепляя воду на кислород и летучие ионы водорода. Водород образуется только у отрицательного электрода. И, возможно, именно поэтому светящийся под действием тока огурец загорается лишь с одной стороны. Согласно этой теории, сильный нагрев электродов вызывает внутри огурца крошечные водородные взрывы, которые и создают свечение.

Эти две теории противопоставляют друг другу искровой разряд и воспламенение газообразного водорода.

Исследование Мендеса показало, что на самом деле, в процессе задействованы оба сценария: именно электрическая искра воспламеняет водород.

«Водород здесь действительно играет роль, но воспламеняет его не тепло, а искра. Вы возбуждаете ионы натрия, и они дают характерное оранжевое свечение. Если бы вы использовали для засолки другую соль, цвет был бы иным — уникальным для соответствующих химических элементов”, - подытожил автор исследования.

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