Солоні огірки світяться, наче лапки, під дією струму: вчені ламають голову над цією загадкою десятиліття

Інженер-електрик із Портлендського державного університету вирішив з'ясувати, чому солоні огірки світяться, як лампочки, коли через них проходить струм.

Якщо нанизати огірок на дві металеві вилки та підключити їх до розетки, один із кінців солоного овоча засвітиться помаранчевим світлом. Незважаючи на те, що такий експеримент часто проводять на шкільних уроках фізики, експерти досі не знали, що саме відбувається.

Інженер-електрик Джош Мендес з'ясував, що відповідь криється у поєднанні двох конкуруючих теорій. Про це повідомила прес-служба університету, розповівши про відкриття вченого.

Справа в тому, що солоні огірки добре проводять електричний струм, оскільки вони, у буквальному сенсі, просочені сольовим розчином. Одна з теорій стверджує, що електрика нагріває огірок, викликаючи випаровування рідини. У процесі утворюються газові бульбашки і з’являється неприємний запах — суміш аромату підгорілого огірка та розпеченого металу. Газові бульбашки перешкоджають проходженню струму, через що температура огірка падає. Бульбашки зменшуються, і розсіл, що проводить струм, знову прямує до електрода (у даному випадку — до вилок).

"Коли вода повертається до електрода, між рідиною та електродом проскакує невелика іскра — точно так само, як коли ви торкаєтеся дверної ручки й отримуєте удар статичною електрикою. Але це пояснює не все, що відбувається", — каже Мендес.

Наприклад, вчені не могли пояснити, чому світиться лише один кінець огірка.

Згідно з іншою гіпотезою, електроліз спричиняє хімічне займання, розщеплюючи воду на кисень та леткі іони водню. Водень утворюється лише біля негативного електрода. І, можливо, саме тому огірок, що світиться під дією струму, світиться лише з одного боку. Згідно з цією теорією, сильне нагрівання електродів викликає всередині огірка крихітні водневі вибухи, які й створюють світіння.

Ці дві теорії протиставляють одна одній іскровий розряд та займання газоподібного водню.

Дослідження Мендеса показало, що насправді в цьому процесі задіяні обидва сценарії: саме електрична іскра запалює водень.

"Водень тут дійсно відіграє певну роль, але запалює його не тепло, а іскра. Ви збуджуєте іони натрію, і вони дають характерне помаранчеве світіння. Якби ви використовували для засолювання іншу сіль, колір був би іншим — унікальним для відповідних хімічних елементів", — підсумував автор дослідження.

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