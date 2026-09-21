Це фізичне явище, відкрите майже 150 років тому, діє не так, як вважали вчені

Фізики змінили уявлення про ефект Холла. Це відкриття допоможе створити електронні пристрої нового покоління.

Ефект Холла описує взаємодію електричних струмів і магнітних полів за певних умов. Він широко застосовується в різних технологіях, що вимагають виявлення магнітного поля. Це явище було відкрито фізиком Едвіном Холлом у 1879 році. Але тепер вчені з’ясували, що ефект Холла працює не так, як передбачалося. Результати дослідження опубліковано в журналі Nature Materials, пише ScienceAlert.

Довгий час вважалося, що ефект Холла виникає лише тоді, коли магнітне поле прикладено перпендикулярно до площини матеріалу. Однак фізики довели, що це не так: ефект також виникає, якщо магнітне поле спрямовано вздовж площини матеріалу.

За словами дослідників, магнітний різновид ефекту Холла, відомий як аномальний ефект Холла, може виникати й завдяки власній намагніченості матеріалу. Вчені з’ясували, що вектор намагніченості не обов’язково має бути спрямований у один конкретний бік.

Вчені змогли це з’ясувати завдяки експериментам із двовимірним матеріалом, створеним із надтонкого шару телуриду танталу-іридію (TaIrTe4) та телуриду хрому-германію (Cr2Ge2Te6), феромагнітного напівпровідника.

Таке поєднання шарів дозволило "передати" магнітні властивості немагнітному матеріалу й водночас знизити притаманну йому симетрію, яка в іншому разі обмежувала б умови виникнення ефекту Холла. Хоча створити магнітний матеріал із відповідною для цього симетрією вкрай складно, вчені змогли це зробити й наділили його магнітними властивостями.

Це значний прорив у розумінні ефекту Холла. Це відкриття може призвести до створення електронних пристроїв нового покоління. Крім того, це відкриття має ще одне важливе значення. Усі матеріали мають певну внутрішню симетрію. Дослідження показує, що їхня комбінація дозволяє порушувати або видозмінювати цю симетрію корисним чином, що може знайти застосування в квантових комп’ютерах.

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