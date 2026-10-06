Гигантские акулы все чаще вырывают улов из рук рыбаков: такое поведение засняли впервые (видео)

Впервые в истории удалось заснять столь редкое поведение хищников, когда большая белая акула выхватывает рыбу с лески.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для одних из самых грозных хищников на Земле — больших белых акул. Как правило, гигантские хищники самостоятельно охотятся в океане, но теперь ученые заметили, что хищники все чаще претендуют на ту же добычу, что и люди, пишет Daily Mail.

За последние три года рыбаки у побережья Массачусетса стали замечать, что большие белые акулы все чаще откусывают куски от рыбы, которую в этот момент пытаются вытащить рыбаки. Недавно подобное поведение, когда акула хватает рыбу, удалось заснять под водой впервые.

Уникальное видео демонстрирует редкий пример так называемого "хищничества акул в отношении улова" и было заснято у побережья Кейп-Кода исследователем и фотографом National Geographic Брайаном Скерри, уроженцем Массачусетса, за плечами которого более 10 000 часов подводных съемок.

По словам Скерри, чтобы заснять уникальные кадры, он сотрудничал с местными капитанами чартерных судов — это позволило определить районы, где проблема хищничества акул стоит наиболее остро. После нескольких дней подводных съемок фотографу наконец удалось запечатлеть момент, когда акула схватила рыбу под водой.

На уникальных кадрах, полученных впервые, видно, как молодая самка большой белой акулы стремительно поднимается из мутной глубины, а затем разворачивается и уплывает. По словам самого Скерри, все произошло невероятно быстро — менее чем за секунду акула пронеслась, захватив добычу, а затем все закончилось.

Отметим, что хищничество акул в отношении улова — явление не новое. Предыдущие исследования уже показали, что акулы воруют рыбу с крючков и из сетей рыбаков уже более века. Еще в 1930 году писатель Эрнест Хемингуэй описал такое поведение хищников, наблюдая за акулами южнее — у Багамских островов. Но сегодня, по словам ученых, рыбаки у побережья Кейп-Кода столкнулись с невероятным всплеском активности акул, какого не наблюдалось в последние десятилетия.

По словам ученых, белые акулы едва не исчезли в Северной Атлантике, но сейчас хищники наконец восстанавливают свою численность до здорового уровня. Их популяция особенно велика у Кейп-Кода благодаря колонии серых тюленей численностью от 30 до 50 тысяч особей, обитающих вдоль побережья. Благодаря защите, обеспеченной Законом о защите морских млекопитающих 1972 года, численность тюленей резко возросла, а вслед за ней начала восстанавливаться и популяция акул.

Наблюдения показывают, что, подобно людям, акулы посещают этот участок побережья в период с мая по октябрь, когда вода нагревается. Результаты предыдущих исследований показывают, что в период с 2015 по 2018 год в водах у мыса Кейп-Код побывало около 800 больших белых акул, что делает эту акваторию местом одной из самых плотных сезонных концентраций данного вида на планете.

Ученые отмечают, что это хорошие новости для морской экосистемы, но вероятность близкого контакта между акулами и людьми значительно возросла. Теперь капитаны лодок заявляют, что акулы все чаще нападают на рыбу, которую они ловят. В результате рыбакам удается достать из воды лишь голову, а хищники могут преследовать лодки, чтобы заполучить остатки добычи.

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