Хищные рыбы, передвигающиеся по суше, захватывают США: власти призывают отрубать ей голову

Инвазивный вид рыб из Азии распространяется все глубже в американские штаты — власти призывают местных жителей самостоятельно бороться с хищниками.

Северный змееголов — инвазивная азиатская хищная рыба, известная своим агрессивным поведением и удивительной способностью дышать воздухом и выживать вне воды в течение нескольких дней. Исследователи заметили, что представители этого вида способны передвигаться по суше и буквально захватывают все новые территории в США — в связи с этим власти призывают местных жителей отрубать головы инвазивным хищникам, пишет Daily Mail.

Впервые вид был обнаружен в Средней Атлантике и на Восточном побережье США еще в 2022 году, но недавно исследователи заметили первую особь и в штате Миссури — это значит, что инвазивный вид продвигается и захватывает новые территории.

По словам эколога по вопросам инвазивных видов Анджелы Соколовски, им с коллегами впервые удалось подтвердить присутствие этого вида на территории штата Миссури. Это указывает на то, что рыба проникает в штат из известных популяций, обитающих ниже по течению в Арканзасе. Власти предупреждают рыболовов: пойманную рыбу ни в коем случае нельзя выпускать обратно в водоем.

Северные змееголовы способны дышать воздухом и выживать на суше в течение нескольких дней, а потому недостаточно просто оставить их на берегу, чтобы хищники погибли. Вместо этого ученые призывают убивать рыбу, отрубая ей голову, потроша ее или помещая в герметичный пластиковый пакет.

Соколовски отмечает, что сегодня инвазивный вид уже обнаружили в двух речных системах, но ученые подозревают, что рыбы продолжат распространяться. Ожидается, что инвазивный вид продолжит негативно воздействовать на местные экосистемы, поскольку северный змееголов конкурирует за ресурсы с местными популяциями рыб.

Северные змееголовы — хищные рыбы, а потому, вероятно, будут охотиться на местные виды, в том числе малоротого окуня. Еще одна угроза кроется в том, что инвазивный хищник размножается пугающими темпами: самки способны откладывать до 15 000 икринок за раз и нереститься до пяти раз в год. Мальки вылупляются всего через несколько дней, что позволяет популяции стремительно расти после того, как вид обосновывается на новой территории.

Не меньшее беспокойство вызывает и аппетит этой рыбы. Будучи высшим хищником, змееголов питается рыбой, лягушками, раками и другими водными обитателями, нарушая естественный баланс водоемов и конкурируя за пищу с местными видами.

Отметим, что эту рыбу легко узнать: северные змееголовы имеют длинное, стройное тело, вытянутый спинной плавник, проходящий почти по всей длине спины, и пятнистый коричневый окрас, напоминающий расцветку удава. Взрослые особи могут достигать почти метра в длину.

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