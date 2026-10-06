Самая странная рыба в мире стала всемирным мемом: полностью отсутствуют плавники и челюсти (фото)

Исследователи рассказали о невероятно странной рыбе, которая выглядит так, будто ее ударили сковородой.

Сакабамбаспис (Sacabambaspis) — невероятно странная вымершая рыба, жившая на Земле около 450 миллионов лет назад. В 2023 году она неожиданно стала вирусной в Японии; не менее необычна и причина, по которой она стала столь популярной сегодня, пишет Science Focus.

Несколько лет назад в центре внимания оказался экспонат из Музея естественной истории в Хельсинки, Финляндия. Речь о модели вымершей рыбы под названием сакабамбаспис, созданная с большой любовью эстонским палеонтологом Эльгой Марк-Курик.

По словам ученых, скабамбасписы обитали на мелководье у берегов суперконтинента Гондвана в ордовикском периоде, около 450 миллионов лет назад. Свое название рыба получила в честь боливийской деревни Сакабамба, где были обнаружены первые окаменелости, хотя впоследствии их находили и в таких отдаленных местах, как Оман, Австралия и Аргентина.

Древняя рыба выглядела так, будто ее огрели сковородой Фото: The Finnish Museum of Natural History in Helsinki

Ученые изучили эти находки и пришли к выводу, что сакабамбаспис был существом поистине странным. Считается, что эта древняя рыба достигала в длину около 30 сантиметров и выглядела так, будто ее ударили сковородой по голове — верхняя часть тела сплющена, а брюхо — выпуклое.

Сакабамбаспис относился к группе бесчелюстных рыб (Agnatha) — эти рыбы отличались круглыми ртами, которые они используют, чтобы всасывать пищу, словно пылесос. Исследования показали, что во рту сакабамбасписа располагалось около 60 рядов мелких костных пластинок. Считается, что они были подвижными и помогали ротовой полости сжиматься и расширяться — это позволяло рыбе засасывать планктон, водоросли и прочие лакомства.

Но это не единственная странность. Древняя рыба также отличалась плавниками, а точнее, их отсутствием. У большинства рыб есть плавники, с помощью которых они тормозят, маневрируют и рассекают толщу воды. Но тело сакабамбасписа было лишено плавников и сужалось к мускулистому хвосту, на конце которого находился лишь один крошечный плавник. В результате, ученые предположили, что древние рыбы, вероятно, плавали не совсем как рыбы, а скорее извивались, подобно головастикам.

Спустя более чем 450 миллионов лет после своего вымирания эта странная рыба теперь прославилась Фото: The Finnish Museum of Natural History in Helsinki

Еще одним любопытным фактором стали глаза рыбы: окаменелости указывают на то, что эти органы были небольшими и располагались в передней части головы, где их окружало костное кольцо. Отметим, что мягкие ткани, такие как сетчатка и хрусталики, не сохранились, а потому в своей модели Марк-Курик позволила себе отойти от строгой научной точности.

Известно, что изначально Эльга Марк-Курик создала копию из пеноматериала, затем отлила ее из силикона и покрыла серебристой глазурью. Рту модели автор придала выражение озорной улыбки, но когда дело дошло до глаз, возникли трудности, и за вдохновением она отправилась в местный магазин товаров для рукоделия. В результате Марк-Кулик использовала готовые кукольные глазки — черно-белые, с подвижными зрачками — и прикрепила их прямо к "лицу" рыбы.

В 1995 году экспонат выставили на всеобщее обозрение и посетители музея заметили, что у рыбы было ошарашенное выражение лица. В результате модель имела огромный успех, но более двух десятилетий оставалась почти незамеченной, а затем ее заменили фотографией. Когда снимок творения Марк-Курик стал вирусным, древняя рыба превратилась в интернет-сенсацию.

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