Древнейшая морская арка в Тихом океане пала: волны и вулканы не могли разрушить ее 550 лет (фото)

Исследователи обнаружили, что на Гавайях 550-летняя морская арка Холеи обрушилась в океан спустя 550 лет.

История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета претерпела множество изменений: суперкотиненты распадались, а затем вновь собирались вместе, горы поднимались из недр планеты, а морская вода сотворила множество пещер в прибрежных скалах. Одной из таких достопримечательностей долгое время считалась 550-летняя морская арка Холеи (Hōlei) на Гавайях, пишет Popular Science.

К сожалению, ученые заметили, что одна из древнейших морских арок на планете обрушилась. Точное время этого события неизвестно, но эксперты предполагают, что обрушение арки Холеи, расположенной в Национальном парке "Гавайские вулканы" на острове Гавайи, могло произойти 27 сентября. Предполагается, что арка обрушилась в то время, когда парк был закрыт из-за тропического шторма "Ноло", а потому событие осталось незамеченным до сих пор.

Как бы не было грустно, в конце концов любая морская арка рано или поздно исчезнет. Это скальное образование из застывшей лавы высотой около 27 метров находилось в конце дороги "Цепь кратеров" (Chain of Craters Road). Считается, что морская арка Холеи сформировалась примерно 550 лет назад под воздействием волн Тихого океана, бивших в древний поток лавы. Как отмечают в Службе национальных парков, "жизнь" этой скалы зависела от процессов неравномерной эрозии: более мягкие породы разрушались быстрее, чем твердые.

Пейзаж после обрушения морской арки Холеи 30 сентября 2026 года Фото: NPS Photo / J.Wei

Отметим, что свое название морская арка Холеи получила в честь небольшого эндемического растения из семейства кутровых. Ученые отмечают, что красота подобных арок отчасти заключается именно в их недолговечности — в конце концов они разрушаются и обрушаются в море. Однако на их смену приходят новые образования, по мере того как беговая линия скал постепенно смещается вглубь суши. Впрочем, такой процесс требует немало времени.

Теперь, спустя 550 лет воздействий волн и землетрясений взяли свое. Особенно сильный ущерб скалам рядом с аркой нанесло извержение вулкана Килауэа в 2018 году. В январе 2020 года смотровую площадку закрыли из-за опасений, вызванных появлением трещин и нестабильностью конструкции. Однако уже в марте 2020 года открылась новая смотровая площадка, которая считалась более безопасной.

Известно, что во время тропического шторма "Дарби" мощные волны отбили кусок породы от нижней части арки. В сентябре ураган "Ноло" усилился до 3-й категории. Хотя он не обрушился на острова с такой мощью, шторм принес сильные ливни, что, по мнению ученых, могло спровоцировать обрушение морской арки.

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