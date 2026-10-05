Уменьшилось в 10 раз и превратилось в рапу: раскрыт секрет американского Мертвого моря

Исследователи обнаружили, что в прошлом крупнейший соленый водоем Западного полушария был в разы больше и не таким уж соленым.

Большое Соленое озеро в штате Юта, США, считается крупнейшим соленым водоемом Западного полушария — вода в нем в 10 раз солонее морской, а потому водоем часто называют американским Мертвым морем, пишет Science Alert.

В недавнем исследовании ученые сосредоточились на том чтобы выяснить, как водоем выглядел в прошлом. Сегодня площадь Большого Соленого озера составляет около 4144 квадратных километров, однако результаты новой работы ученых показывают, что в прошлом, около 240 000 лет назад, оно было в разы больше и значительно менее соленым.

В ходе исследования американские исследователи проанализировали 120-метровую колонку донных отложений, определив возраст слоев по радиоактивному распаду содержащихся в них минералов. Ученые также измерили микроскопические химические следы, оставленные микроорганизмами, для оценки солености воды.

Карты, показывающие относительные размеры озера Бонневиль, место бурения (отмечено желтой звездой) и другие объекты в пределах региона Фото: ScienceAlert

Команда выявила два периода, когда вода была гораздо более пресной, что соответствовало временам, когда озеро занимало значительно большую площадь. Отметим, что ранее ученые уже идентифицировали эти обширные водоемы как озеро Бонневиль (существовавшее примерно 30 000–16 000 лет назад) и озеро Литтл-Вэлли (около 140 000–135 000 лет назад). По словам ученых, разница в размерах озера в периоды его расширения и сокращения сопоставима с разницей между лужей и прудом.

По словам соавтора исследования, Рэйчел Со из Университета Южной Калифорнии, они с коллегами обнаружили, что в течение большей части последних 240 000 лет Большое Соленое озеро сохраняло примерно одни и те же размеры, однако дважды в разные периоды водоем увеличивался в 10 раз. Ученые также считают, что в периоды существования озер Бонневиль и Литтл-Вэлли глубина водоемов, вероятно, достигала 300 метров.

Результаты также показали, что более древнее озеро Литтл-Вэлли, вероятно, оставалось солоноватым, тогда как озеро Бонневиль было настоящим пресноводным водоемом. Исследователи также обращают внимание на то, как быстро росла соленость воды по мере высыхания озера. Хотя речь все еще идет о тысячелетиях, в геологическом масштабе это происходит стремительно.

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