В зимнем морском льду Антарктиды образовалась гигантская дыра: прежде такого не случалось (фото)

Исследователи впервые в истории зафиксировали в антарктическом ледяном покрове огромную брешь — ранее в этот период такого не наблюдалось.

Каждую зиму площадь Антарктиды увеличивается примерно вдвое, когда морской лед сковывает океанские воды. Обычно залив Брейд в Восточной Антарктиде с июля по август полностью покрыт ледяным панцирем. Однако в августе 2024 ученые заметили нечто необычное, пишет Science Alert.

В 2024 году спутниковые снимки зафиксировали в ледяном покрове огромную брешь, также известную как полынья — участок открытой воды, окруженный льдом. Важно отметить, что прежде ученые никогда не наблюдали ничего подобного в это время года.

По данным группы исследователей из Индии под руководством геофизика Джибанджоти Свейна, на пике своего развития площадь полыньи достигала 89 121 квадратного километра — для сравнения это лишь немногим меньше всей территории Португалии. Ученые не знают наверняка, но считают, что образование полыньи вызвано рядом экстремальных погодных условий, включая серию мощных атмосферных рек и морских волн тепла.

Наблюдения показывают, что серия интенсивных атмосферных рек перенесла значительные объемы влаги из низких широт в антарктический регион. Этот процесс сопровождался устойчивым движением воздушных масс на юг, которые оттесняли морской лед к полюсу.

(a) Полынья, зафиксированная спутником NASA Worldview; (b) батиметрия залива Брейд; (c) данные о суточной концентрации морского льда, демонстрирующие развитие полыньи в открытом океане. Пурпурный контур обозначает пороговое значение концентрации морского льда 30%, а пунктирный черный прямоугольник выделяет ту же область полыньи (16–31° в.д., 65–68° ю.ш.), что показана на панелях (b) и (c) Фото: Geophysical Research Letters

По словам Свейна, в период с июля по август 2024 года наблюдалось шесть атмосферных рек, переносивших теплый влажный воздух. Ученые отмечают, что эти потоки стали одними из самых мощных за всю историю наблюдений случаев переноса влаги в середине зимы. В совокупности все это привело к усилению нисходящего длинноволнового излучения, потеплению атмосферы, выпадению теплого снега и положительному тепловому потоку в океан. Все эти факторы вместе взятые препятствовали нарастанию морского льда.

Одновременно с этим сильные ветры вызывали эффект экмановского подъема, поднимая более теплые подповерхностные воды к поверхности и способствуя прогреву верхнего слоя океана, а устойчивые морские волны тепла дополнительно препятствовали замерзанию морского льда. Отметим, что экмановский подъем — явление, возникающее, когда большие объемы поверхностных вод смещаются под воздействием трения ветра, дующего над океаном.

Более того, Свейн с коллегами считают, что в будущем подобны антарктические бреши, вероятно, будут возникать чаще, поскольку изменение климата усиливает атмосферные реки, провоцирует более частые и затяжные волны тепла, в атмосфере и океане, и приводит к прогреву верхних слоев Южного океана.

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