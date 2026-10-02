Земля завалилась на бок в эпоху динозавров: на планете изменился даже уровень моря

Географическое положение Северного и Южного полюсов может меняться со временем. Твердая оболочка планеты медленно смещается относительно оси вращения, из-за чего создается впечатление, что Земля заваливается на бок.

В новом исследовании ученые выяснили, что это явление оказало колоссальное влияние на окружающую среду, пишет Gizmodo.

Подобно смещение полюсов ученые называют “истинным полярным блужданием”. Ранее ученые полагали, что этот процесс был “незначительным или крайне медленным”. Но авторы нового исследования обнаружили, что значительные изменения уровня моря часто совпадали с периодами “истинного полярного блуждания”. Данны показали, что такое происходило в юрском и меловом периодах.

К такому выводу ученые пришли благодаря новому методу анализа, основанному на изучении древних колебаний уровня моря. Данный метод позволяет по-новому взглянуть на недооцененное влияние данного явления на глобальную среду. Хотя периоды “быстрого” блуждания полюсов все же растягивались на миллионы лет, их воздействие на природу Земли могло быть более существенным, чем предполагалось ранее.

“Необходимо рассматривать истинное блуждание полюсов как фактор, эпизодически влияющий на изменение уровня моря, а также, вероятно, на другие глобальные процессы в окружающей среде и биосфере. Кроме того, это указывает на то, что подобные эпизоды быстрого смещения полюсов, вероятно, происходили и в более ранние периоды истории Земли”, - говорит геофизик Мэтью Домейер из Университета Осло.

В процессе вращения вокруг совей оси Земля стремится сохранять равновесие. Потому как Земля не является идеальной сферой, любые изменения в распределении массы, нарушают это равновесие.

“Вся твердая оболочка Земли переориентируется, чтобы восстановить баланс”, — говорится в статье.

Однако положение ядра и климатических поясов остается неизменным относительно друг друга. Именно это навело ученых на мысль, что истинное полярное блуждание” оказывает глубокое влияние на климат, биосферу и геодинамо (конвективные потоки во внешнем ядре Земли, генерирующие магнитное поле планеты).

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