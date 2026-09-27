Магнитное поле Земли почти исчезло 41 000 лет назад: это может повториться снова (видео)

Во время события Лашамп магнитное поле нашей планеты уменьшилось до 5% от нормального уровня. На Землю начало проникать больше опасного излучения.

Магнитное поле Земли, создаваемое движением металла во внешнем ядре Земли, действует как щит, защищающий нас от вредного солнечного излучения и опасных космических лучей. 41 000 лет назад магнитное поле Земли значительно ослабло и оставалось в таком состоянии на протяжении столетий, пишет Discover Magazine.

41 000 лет назад произошло ослабление магнитного поля Земли на 95% и это явление теперь известна, как событие Лашамп. Из-за значительного ослабления магнитного щита Земля стала гораздо более уязвимой для губительного солнечного излучения и космических лучей. Анализ ледяных кернов и донных океанических отложений показал, что уровень химических веществ, связанных с космическими лучами, удвоился.

Во время этого события произошла смена магнитных полюсов, а полярное сияние можно было наблюдать даже на экваторе. Весь процесс ослабления и восстановления магнитного поля занял около 1000–2000 лет.

Некоторые ученые считают, что событие Лашамп привело к изменению климата в разных частях планеты. Эти климатические изменения могли привести к вымиранию древней мегафауны, а также неандертальцев.

Ученые говорят, что сейчас никаких свидетельств того, что магнитное поле Земли может резко ослабнуть в ближайшее врем, хотя это может произойти в будущем. Но даже если магнитное поле Земли начнет ослабевать, например, завтра, то пройдет много времени, прежде чем люди ощутят последствия этого события – до 1000 лет.

Ученые из Европейского космического агентства в 2024 году воссоздали звук ослабевающего магнитного поля Земли. То есть примерно так могло звучать событие Лашамп и этот звук можно послушать выше.

Исследователи использовали данные миссии Swarm, состоящей из трех орбитальных спутников, и другие источники для создания звуковой визуализации события Лашамп. Звуковое сопровождение было создано на основе записей природных шумов, преобразованных в сочетание знакомых и необычных, почти инопланетных звуков.

Данные, получаемые с помощью спутников Swarm, используются для более глубокого понимания механизмов генерации магнитного поля Земли. Спутники регистрируют магнитные сигналы, исходящие не только от ядра, но и от мантии, земной коры и океанов, а также фиксируют процессы в магнитосфере.

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