Плохие новости: магнитное поле Земли может влиять на старение

Новое исследование показало, что магнитное поле Земли может оказывать влияние на то, как клетки организма вырабатывают энергию. В свою очередь, это играет роль в процессах старения.

Ученые сделали такие выводы изолировав плодовых мушек от воздействия магнитного поля. Это изменило продолжительность жизни насекомых и их физическую активность. Авторы исследования считают, что подобные эффекты могут быть связаны с влиянием магнитного поля Земли на митохондрии. Их также называют “энергетическими станциями клеток”, потому как именно они вырабатывают большую часть энергии, необходимой для жизни, пишет Discover.

“Мы проживаем всю свою жизнь под влиянием магнитного поля Земли. Оно пронизывает наши тела, клетки и каждый живой организм на планете, однако мы удивительно мало знаем о том, влияет ли эта невидимая сила на работу наших клеток и каким именно образом это происходит”, - говорит автор исследования, биохимик из Ноттингемского университета Лиза Чакрабарти.

В ходе эксперимента ученые поместили две группы мух в специально разработанную систему магнитной изоляции. Группа была поделена на две – здоровые плодовые мухи и насекомые с дефектом гена Pink1 (у людей такая мутация связана с наследственной формой болезни Паркинсона).

Эксперимент показал, что у мух с дефектом Pink1 увеличилось продолжительность жизни на 20%, но снизилась их физическая активность.

У здоровых мух реакция на гипомагнитные условия оказалась обратной: продолжительность их жизни сократилась, а физическая активность возросла.

Эти методы подтвердили, что при ослаблении магнитного поля энергетический обмен в митохондриях мух менялся. Наиболее заметным изменением стало повышение уровня митохондриального комплекса II (CII) — ферментативного комплекса, играющего ключевую роль в метаболизме.

По мнению исследователей, в здоровых организмах повышение уровня CII может создавать избыточную нагрузку на митохондрии, что и объясняет сокращение продолжительности жизни здоровых мух. Однако у мух с дефектом Pink1 рост уровня CII, вероятно, способствовал увеличению продолжительности жизни, компенсируя имеющийся дефект.

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