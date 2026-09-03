Люди стареют двумя большими скачками: когда наступают эти изменения

Исследователи обнаружили, что человеческий организм, похоже, стареет в два основных этапа — названы основные причины, которые их запускают.

Несмотря на все попытки человечества, старение все еще остается неизбежным. Можно подумать, что человеческий организм стареет плавно и линейно — каждый новый день, неделя и месяц неумолимо приближают нас к возрастным изменениям. Однако новые исследования показывают, что старение человека, вероятно, больше похоже на мозаику или лоскутное одеяло, сшитое гормональными сигналами, пишет Science Alert.

Результаты нового исследования опубликованы в журнале Nature Aging и показывают, что разные части тела следуют удивительно различным графикам старения. Например, некоторые люди начинают быстро меняться уже в 30 лет, тогда как другие остаются относительно стабильными примерно до менопаузы у женщин. А третьи, вероятно, проходят два различных периода ускоренного старения. Проще говоря, ученые пришли к выводу, что не существует единого "процесса старения". Вместо этого разные органы и системы организма имеют собственные временные рамки, при этом разные системы органов влияют друг на друга.

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В новом исследовании команда под руководством специалиста по вычислительной биологии Санджу Синхи из Медицинского исследовательского института Сэнфорда Бернхема Пребиса в Калифорнии разработала вычислительную систему PathStAR для анализа микроскопической структуры тканей на обычных патологических изображениях. Отметим, что система изучала физическую архитектуру изменений в тканях.

Команда проанализировала изображения более 25 000 посмертных образцов тканей от 970 доноров в возрасте от 21 до 70 лет, охватывающих 40 различных типов тканей, с помощью PathStAR. Результаты показали, что артерии относятся к числу наиболее рано стареющих органов, а наиболее интенсивные структурные изменения происходят в возрасте около 30 лет.

К слову, выводы согласуются с предыдущими исследованиями, которые показали, что образование бляшек в артериях также наиболее резко увеличивается в это десятилетие, а затем стабилизируется. Таким образом, 30 лет являются возрастом старения наших артерий.

Однако репродуктивная система оказалась совершенно иной. У женщин матка и влагалище оставались сравнительно стабильными в раннем взрослом возрасте, а затем демонстрировали наибольшие структурные изменения в начале и середине 50-х годов — это приблизительно соответствует менопаузе.

Ситуация меняется, если говорить о яичниках: вместо равномерных изменений, в ткани яичников наблюдался всплеск структурного старения в возрасте от 35 до 40 лет, а затем в возрасте от 55 до 60 лет.

Любопытно, что другие органы, похоже, также демонстрировали аналогичную двухэтапную картину старения. Девять из 14 других тканей, для которых исследователи смогли установить высокодостоверные траектории, показали то, что ученые назвали "двухфазным" старением — в возрасте 30 и 50 лет. Отметим, что к этим тканям относятся:

пищевод;

желудок;

толстая кишка;

тонкий кишечник;

предстательная железа;

яички и другие.

Таким образом, похоже, что эти органы стареют синхронно, и связь между ними не ограничивается только соседними органами. Ученые не знают наверняка, почему это происходит, но полагают, что ключевым фактором могут быть гормоны.

Считается, что понимание того, как стареют органы и системы, в конечном итоге может изменить наше представление о методах замедления старения.

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